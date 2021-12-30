Викрали 33 роки тому: китаєць знайшов матір завдяки намальованій по пам'яті карті села (фото)

У віці чотирьох років хлопчика викрав сусіда, який заманив його іграшкою. Намальована від руки карта допомогла поліції визначити, де народився Лі Цзінвей та возз'єднатися йому з батьками.

У Китаї 37-річний чоловік, викрадений у віці чотирьох років, знайшов свою біологічну матір за допомогою намальованої картки його рідного села. Свою історію Лі Цзінвей розповів у Douyin, китайському TikTok, пише South China Morning Post.

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Чоловік не пам'ятає свого імені при народженні, він народився в провінції Юньнань на південному заході Китаю, але був викрадений ще хлопчиком своїм сусідом і переправлений до провінції Хенань у центральному Китаї, де його продали сім'ї, яка й виховала його.

Лі, який тепер має власну сім'ю, надав владі зразок крові та почав малювати те, що він міг згадати про рідне село.

Намальована від руки карта допомогла поліції визначити, де народився чоловік, і врешті-решт допомогла йому возз'єднатися зі своїми біологічними батьками. Це виявилося село Чжаотун, розташоване неподалік від гірського міста Юньнаня.

Влада знайшла жінку, яка ймовірно є матір'ю Лі, а аналіз ДНК з використанням крові пізніше підтвердив, що він справді її син. Мати та син, які не бачилися 33 роки, зустрінуться 1 січня 2022 року. Батька жертви викрадення вже немає в живих.

[ + – ] Карта, намальована Лі

Лі розповів, що він був натхненний почати пошук своєї біологічної сім'ї після того, як дізнався про гучні історії Гуо Гантана та Сунь Хайяна, два відомі випадки викрадення, які закінчилися возз'єднанням сім'ї у 2021 році.

"Я зрозумів, що не можу більше чекати, бо зараз мої батьки мають стати старими. Я турбувався, що коли я з'ясую, звідки я, вони можуть померти", — сказав в інтерв'ю місцевому телеканалу Хенань китаєць.

Гуо — батько, який прославився серед китайців своїми 24-річними пошуками зниклого сина. Він проїхав на мотоциклі близько 500 000 кілометрів і всюди розповсюджував інформацію про свою викрадену дитину. Він возз'єднався зі своїм сином у липні.

Детальні карти Лі вразили багатьох людей у Китаї, вони включали деталі того, який вигляд мали будинки та як жителі використовували великі відра для приготування рису.

Лі пам'ятає, що його викрав сусід, який заманив його іграшкою.

"Згадка про зовнішність моїх батьків і про те, як було навколо мого будинку, було для мене звичайною справою протягом довгого періоду мого життя", — сказав Лі.

Він сказав, що йому було боляче, коли пізніше він ходив до школи та читав статті про сімейні збори, але з часом він поринув у роботу, а пізніше був зайнятий весіллям і власною сім'єю.

[ + – ] Дитяче фото Лі Цзінвея

За оцінками фахівців, у Китаї щороку викрадають близько 20 тисяч дітей, багато з яких продають для усиновлення людям із інших країн. Більшість таких дітей так і не знаходять.

За даними місцевих ЗМІ, станом на листопад у межах ініціативи під назвою "Туан Юань" було знайдено понад 8300 дітей, які зникли безвісти в попередні десятиліття.

Раніше Фокус писав про те, що 10-річна одеситка інсценувала власне викрадення. Дівчинка сама зателефонувала до поліції та сказала, що її викрав невідомий чоловік і замкнув у багажнику чорного авто.