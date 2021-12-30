В России расширили список "иноагентов": теперь в нем участники Pussy Riot и Шендерович

Всего в списке "иноагентов" теперь 111 организаций и частных лиц. Минюст РФ обвиняет их в распространении материалов "для неопределенного круга лиц" и получении за это "денег из-за рубежа".

Российские власти добавили восемь новых СМИ-физлиц "иноагентов" в список Минюста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, в обновленный список "иноагентов" попали:

журналист и прозаик Виктор Шендерович;

создатель киноклуба "Нефть" в Ярославле Андрей Алексеев;

участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина;

галерист Марат Гельман;

главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова;

журналист признанного СМИ-иноагентом "Север.Реалии" Елена Владыкина;

редактор признанного СМИ-иноагентом "Радио Свобода" Иван Беляев.

Поводом для внесения в список "иноагентов" вышеупомянутых людей стали документы, поступившие от уполномоченных органов государственной власти, сообщается на сайте Минюста.

Указанные люди якобы регулярно распространяют материалы для неопределенного круга лиц, получая за это деньги из-за рубежа.

С учетом новых добавленных фамилий в списке "иноагентов" теперь 111 пунктов. В начале декабря Минюст отнес к "иноагентам" четырех журналистов — бывших и нынешних авторов "Idel.Реалии" .

Стоит отметить, что в этот список включены в том числе такие независимые и расследовательские проекты, как The Insider, "Медуза", телеканал "Дождь", "Важные истории" и Bellingcat.