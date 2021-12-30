У Росії розширили список "іноагентів": тепер у ньому учасники Pussy Riot і Шендерович

Загалом у списку "іноагентів" тепер 111 організацій і приватних осіб. Мін'юст РФ звинувачує їх у поширенні матеріалів "для невизначеного кола осіб" і отриманні за це "грошей з-за кордону".

Російська влада додала вісім нових ЗМІ-фізосіб "іноагентів" до списку Мін'юсту. Про це повідомляє сайт відомства.

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Так, до оновленого списку "іноагентів" потрапили:

журналіст і прозаїк Віктор Шендерович;

творець кіноклубу "Нефть" в Ярославлі Андрій Алексєєв;

учасниці гурту Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина;

галерист Марат Гельман;

головна редакторка журналу "Холод" Таїсія Бекбулатова;

журналістка визнаного ЗМІ-іноагентом "Північ.Реалії" Олена Владикіна;

редактор визнаного ЗМІ-іноагентом "Радіо Свобода" Іван Бєляєв.

Приводом для внесення до списку "іноагентів" вищезгаданих людей стали документи, що надійшли від уповноважених органів державної влади, повідомляє сайт Мін'юсту.

Вказані люди нібито регулярно розповсюджують матеріали для невизначеного кола осіб, одержуючи за це гроші з-за кордону.

Із урахуванням нових доданих прізвищ у списку "іноагентів" наразі 111 пунктів. На початку грудня Мін'юст відніс до "іноагентів" чотирьох журналістів — колишніх і нинішніх авторів "Idel.Реалії".

Варто зазначити, що до цього списку включені зокрема такі незалежні та розслідувальні проєкти як The Insider, "Медуза", телеканал "Дождь", "Важные истории" та Bellingcat.