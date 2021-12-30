В России экс-замглавы ГИБДД отравили радиоактивным таллием

По информации журналистов, яд нашли у силовика в волосах, а его количество в моче превышало норму почти в тысячу раз. За время отравления у Алексея Горбунова выпали волосы и начались проблемы с координацией движения.

В России подполковник МВД в отставке попал в больницу с отравлением таллием. В организме Алексея Горбунова московские врачи обнаружили концентрацию радиоактивного вещества, которая в тысячи раз превышает норму, сообщает Telegram-канал Baza.

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Бывший офицер полиции впервые почувствовал себя плохо 19 ноября. Он жаловался на боль в животе, онемение конечностей и сильную слабость. После обследования врачи поставили Горбунову диагноз полинейропатия (нарушение, связанное с поражением нервной системы) и отправили лечиться домой.

Однако состояние мужчины через некоторое время сильно ухудшилось. У подполковника начали выпадать волосы, он резко похудел, начались проблемы с координацией движений, проблемы с памятью, он даже перестал узнавать родных.

Как сообщает Telegram-канал, жена Горбунова заподозрила отравление и тайком срезала у супруга волосы, взяла анализы и повезла в лабораторию, чтобы там провели исследования.

Эксперты обнаружили в моче и волосах Горбунова большую концентрацию радиоактивного вещества таллия. Так, в волосах подполковника нашли 957 мкг/кг таллия (предельно допустимый уровень превышен почти в пятьдесят раз), а количество яда в моче превышает норму почти в тысячу раз.

Как токсический металл попал в организм подполковника – неизвестно.

Горбунова в тяжелом состоянии госпитализировали в институте имени Склифосовского.

Как сообщает "Комсомольская правда", сейчас отравленный находится в реанимации. После выздоровления он даст показания следователям.

Алексей Горбунов уволился из полиции несколько лет назад, а перед увольнением занимал должность замкомандира батальона ДПС в Дмитрове. Последнее время Горбунов занимался бизнесом.

Таллий не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Он может проникнуть в организм человека с пищей, через раны или с воздухом. Отправление протекает несколько недель, и начинается с проблем с кишечником, а заканчивается выпадением волос, потерей координации и зрения. Яд действует медленно и безболезненно, вызывает широкую гамму симптомов, присущих другим заболеваниям и состояниям, поэтому распознать отравление таллием сложно.

Ранее Фокус писал о том, что семья британки, умершей после отравления "Новичком", подала в суд на Россию.