У Росії ексзаступника голови ДІБДР отруїли радіоактивним талієм

За інформацією журналістів, отруту знайшли у силовика у волоссі, а її кількість у сечі перевищувала норму майже в тисячу разів. За час отруєння в Олексія Горбунова випало волосся і почалися проблеми з координацією руху.

У Росії підполковник МВС у відставці потрапив до лікарні з отруєнням талієм. В організмі Олексія Горбунова московські лікарі виявили концентрацію радіоактивної речовини, яка в тисячі разів перевищує норму, повідомляє Telegram-канал Baza.

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Колишній офіцер поліції вперше відчув себе погано 19 листопада. Він скаржився на біль у животі, оніміння кінцівок та сильну слабкість. Після обстеження лікарі поставили Горбунову діагноз полінейропатія (порушення, пов'язане з ураженням нервової системи) та відправили лікуватися додому.

Проте стан чоловіка через якийсь час сильно погіршився. У підполковника почало випадати волосся, він різко схуд, почалися проблеми з координацією рухів, проблеми з пам'яттю, він навіть перестав впізнавати рідних.

Як повідомляє Telegram-канал, дружина Горбунова запідозрила отруєння і потай зрізала в чоловіка волосся, взяла аналізи та повезла до лабораторії, щоб там провели дослідження.

Експерти виявили в сечі та волоссі Горбунова велику концентрацію радіоактивної речовини талію. Так, у волоссі підполковника знайшли 957 мкг/кг талію (гранично допустимий рівень перевищено майже в п'ятдесят разів), а кількість отрути в сечі перевищує норму майже в тисячу разів.

Як токсичний метал потрапив до організму підполковника – невідомо.

Горбунова в тяжкому стані госпіталізували в інституті імені Скліфосовського.

Як повідомляє "Комсомольська правда", наразі отруєний перебуває в реанімації. Після одужання він надасть свідчення слідчим.

Олексій Горбунов звільнився з поліції кілька років тому, а перед звільненням обіймав посаду замкомандира батальйону ДПС у Дмитрові. Останнім часом Горбунов займався бізнесом.

Талій не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Він може проникнути в організм людини з їжею, через рани чи повітрям. Отруєння протікає кілька тижнів, і починається з проблем із кишечником, а закінчується випаданням волосся, втратою координації та зору. Отрута діє повільно та безболісно, викликає широку гаму симптомів, властивих іншим захворюванням та станам, тому розпізнати отруєння талієм складно.

Раніше Фокус писав про те, що сім'я британки, яка померла після отруєння "Новичком", подала до суду на Росію.