Семья британки, умершей после отравления "Новичком", подала в суд на Россию

Бутылочку с ядом нашел муж погибшей

Жительница британского города Солсбери Дон Стерджес умерла, предположительно, после отравления ядом "Новичок", и теперь ее семья подала иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека, передает Daily Mirror.

По информации издания, адвокаты начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Основные подробности не разглашаются, однако известно, что ответчиками указаны Российская Федерация, Минобороны РФ и ГУ Генштаба ВС РФ.

Суд может рассмотреть заявление только после того, как закончится расследование причин смерти британки.

Это – уже вторая попытка родственников покойной добиться справедливости. Ранее они подавали иск, однако тогда Высокий суд Лондона отказался его рассматривать. Судьи в своем вердикте указали, что о причастности Москвы и на использование ею запрещенного нервно-паралитического отравляющего вещества говорят целый ряд улик, однако добавили, что уголовного процесса, на котором детали смерти Дон Стерджес рассмотрят публично, нет и не будет.

44-летняя женщина умерла летом 2018 года. В июне муж Дон, Чарли Роули, нашел в парке бутылочку с предполагаемым ядом и, подумав, что это духи, подарил ее жене. Когда появились первые признаки отравления, пару поместили в больницу, однако женщина не выжила.

Оборонное ведомство Великобритании вскоре заявило о причастности России к гибели женщины, но россияне отвергли все обвинения.

Отмечается, что супруги проходили лечение там же, куда в марте 2018 года госпитализировали бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых в Солсбери отравили именно этим ядом.

[ + – ] Сергей Скрипаль с дочерью Юлией Фото: telegraph.co.uk

"Новичок" – это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, в которую входят сотни различных по структуре отравляющих веществ. Самыми опасными являются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX – самое ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

Советский Союз вел разработки «Новичка" в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия, которая получила название "Фолиант".

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что все запасы яда "Новичок" на территории России уничтожены.

Последним самым громким отравлением этим ядом стало покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. 20 августа 2020 года ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок".

В России факт отравления политика всячески отрицали. Сам Навальный на своем канале в YоuTube показал, кто стоит за его отравлением.