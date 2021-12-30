Британец нашел скрытую шпионскую камеру внутри коробки с кошачьим кормом (фото)

Пожелавший остаться неизвестным мужчина рассказал, что камеру заметил спустя несколько дней благодаря одной из своих домашних питомцев.

В Великобритании мужчина купил коробку кошачьего корма в супермаркете, в которой была спрятана "скрытая шпионская камера". Кто ее установил и зачем, не могут сказать ни представители магазина, ни производитель кошачьего корма, пишет The Mirror.

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Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что покупал еду для своих домашних кошек, Лилипута и Голиафа, и рассеянно взял коробку кошачьего корма Purina Gourmet.

Когда он вернулся домой, он положил ее в шкаф, а через несколько дней его девушка вытащила ее и заметила, что в боковой части коробки вырезана дыра, и когда они открыли ее, то нашли камеру и передатчик, спрятанные внутри.

Мужчина понятия не имеет, кто и зачем поместил камеру в кошачий корм, и пока ему не удалось восстановить какие-либо кадры с устройства.

По его словам, объектив камеры был грубо спрятан в упаковке, а коробка была открыта, но затем аккуратно закрыта, чтобы было похоже, что она запечатана.

Как утверждает британец, он купил коробку в местном магазине Welcome, франшизе компании Co-op, которые говорят, что "обеспокоены" камерой.

[ + – ] Камера в коробке корма

"Самое странное, что я не заметил, когда купил ее. Я пошел в Co-op в Crystal Palace и просто взял его с полки для кошек", — рассказывает мужчина.

Он провел свое маленькое расследование, которое оставило ему больше вопросов, чем ответов, поскольку ему ничего не удалось выяснить о странной покупке.

[ + – ] Камера в коробке корма

"Я вернулся и посмотрел, где была эта полка, где мог бы быть корм для кошек, и большая часть этой стойки обращена к кучке воды в бутылках, но она как бы смотрит в область складского помещения", — отметил мужчина.

По его мнению, существует три различных сценария, которые могут оказаться правдой. Во-первых, камера была размещена на фабрике Purina, во-вторых, она использовалась Co-op, чтобы следить за своими сотрудниками, или кто-то мог установить ее по своим гнусным причинам.

"Я полагаю, что все может быть правдой, какой бы ответ ни был, это странно — если это на фабрике кормов для кошек, почему они разрешили ее продавать? Если это было сделано Co-op, почему это было оставлено на полке, если бы это был представитель публики, зачем ему это делать?", — рассуждает мужчина.

Он также признался, что думает, что это круто, и хранит камеру в шкафу, лицом к стене.

"Если бы вы собирались вживить во что-то шпионскую камеру, зачем бы вы клали ее в корм для кошек, потому что это то, что вы просто кладете в шкаф, чтобы она ничего не увидела. И почему они не спрятали камеру в кошачьем глазу?", — говорит мужчина.

"Мы чрезвычайно обеспокоены этим и благодарны за то, что это было доведено до нашего сведения. Корм для кошек находится напротив двери нашего офиса, поэтому это может быть серьезной проблемой для безопасности", — говорит представитель Welcome Central Hill.

"Я могу подтвердить, что мы не знаем причин, по которым камера может быть найдена в коробке с нашим кошачьим кормом", — заявил представитель Purina.

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