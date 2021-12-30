Британець знайшов приховану шпигунську камеру всередині коробки з котячим кормом (фото)

Чоловік розповів, що камеру помітив через кілька днів завдяки одному зі своїх домашніх вихованців.

У Великій Британії чоловік купив коробку котячого корму в супермаркеті, у якій була захована "прихована шпигунська камера". Хто її встановив і навіщо, не можуть сказати ні представники магазину, ні виробник котячого корму, пише The Mirror.

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Чоловік, який побажав залишитися невідомим, розповів, що купував їжу для своїх домашніх кішок, Ліліпута та Голіафа, та розсіяно взяв коробку котячого корму Purina Gourmet.

Коли він повернувся додому, він поклав її в шафу, а через кілька днів його дівчина витягла її і помітила, що в бічній частині коробки вирізано дірку, і коли вони відкрили її, то знайшли камеру і передавач, заховані всередині.

Чоловік поняття не має, хто й навіщо помістив камеру в котячий корм, і поки що йому не вдалося відновити будь-які кадри з пристрою.

За його словами, об'єктив камери був грубо захований в упаковці, а коробка була відкрита, але потім акуратно закрита, щоб було схоже, що вона запечатана.

Як стверджує британець, він купив коробку в місцевому магазині Welcome, франшизі компанії Co-op, які кажуть, що "стурбовані" камерою.

[ + – ] Камера в коробці корму

"Найдивніше, що я не помітив, коли купив її. Я пішов у Co-op у Crystal Palace і просто взяв його з полиці для кішок", — розповідає чоловік.

Він провів своє маленьке розслідування, яке залишило йому більше запитань, ніж відповідей, оскільки нічого не вдалося з'ясувати про дивну покупку.

[ + – ] Камера в коробці корму

"Я повернувся і подивився, де була ця полиця, де міг би бути корм для кішок, і більша частина цієї стійки звернена до купки води у пляшках, але вона ніби дивиться в ділянку складського приміщення", — зазначив чоловік.

На його думку, існує три різні сценарії, які можуть виявитися правдою. По-перше, камера була розміщена на фабриці Purina, по-друге, вона використовувалася Co-op, щоб стежити за своїми співробітниками, або хтось міг встановити її зі своїх мерзенних причин.

"Я вважаю, що все може бути правдою, якою б відповідь не була, це дивно — якщо це на фабриці кормів для кішок, чому вони дозволили її продавати? Якщо це було зроблено Co-op, чому це було залишено на полиці, якби це був представник публіки, навіщо йому це робити?", – міркує чоловік.

Він також зізнався, що думає, що це круто і зберігає камеру в шафі, обличчям до стіни.

"Якби ви збиралися вживити в щось шпигунську камеру, навіщо б ви клали її в корм для кішок, тому що це те, що ви просто кладете в шафу, щоб вона нічого не побачила. І чому вони не сховали камеру в котячому оці?", — каже чоловік.

"Ми надзвичайно занепокоєні цим і вдячні за те, що це було доведено до нашої інформації. Корм для кішок лежить навпроти дверей нашого офісу, тому це може бути серйозною проблемою безпеки", — говорить представник Welcome Central Hill.

"Я можу підтвердити, що ми не знаємо причин, з яких камеру можна знайти в коробці з нашим котячим кормом", — заявив представник Purina.

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