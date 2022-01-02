На Египет обрушился небывалый снегопад с градом. Погибли трое (фото, видео)

Обычно на Новый год в Египте тепло и разгар туристического сезона, в последний раз снег здесь видели 9 лет назад.

Первого января 2022 года в Египте снегопад с градом продолжался несколько часов. Большое количество осадков усложнило передвижение по местным дорогам. Об этом сообщает Egypt Today.

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Провинция Красное море, объяснили синоптики, подверглась влиянию атмосферного фронта, что спровоцировало проливные дожди в регионе.

В провинциях Асьют, Красное море, а также в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде закрылись учебные заведения и порты. Власти советуют людям не ходить рядом с деревьями, фонарями и билбордами. Туристы делятся фото и видео, снятыми во время непогоды.

Сообщается, что непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек. Житель провинции Кафр-эш-Шейх задел мокрые провода и умер от удара электротоком, другой погиб в аварии на скользкой дороге. Третьей жертвой стал мужчина из Александрии — впоследствии его вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время ливня.

В последний раз снег выпадал в Египте 9 лет назад. Обычно в период рождественских праздников в Египте разгар туристического сезона. Но в этот раз из-за непогоды отдыхающим придется изменить свои планы.

Ранее Фокус сообщал, что в канун Нового года по всей территории Украины был объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололеда на дорогах. Сложные метеоусловия объясняются антициклоном, который принесет с собой потепление. Однако уже 7 января Украину ждут 20-градусные морозы.