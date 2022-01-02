На Єгипет обрушився небувалий снігопад із градом. Загинули троє (фото, відео)

Зазвичай на Новий рік у Єгипті тепло та розпал туристичного сезону, востаннє сніг тут бачили 9 років тому.

Першого січня 2022 року в Єгипті снігопад із градом тривав кілька годин. Велика кількість опадів ускладнила пересування місцевими дорогами. Про це повідомляє Egypt Today.

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Провінція Червоне море, пояснили синоптики, зазнала впливу атмосферного фронту, що спровокувало зливи в регіоні.

У провінціях Асьют, Червоне море, а також у Шарм-ель-Шейху та Хургаді закрилися навчальні заклади та порти. Влада радить людям не ходити поряд з деревами, ліхтарями та білбордами. Туристи діляться фото та відео, знятими під час негоди.

Повідомляється, що негода забрала життя щонайменше трьох людей. Житель провінції Кафр-еш-Шейх зачепив мокрі дроти та помер від удару електрострумом, інший загинув в аварії на слизькій дорозі. Третьою жертвою став чоловік з Олександрії — згодом його витягли з-під завалів будинку, який обрушився під час зливи.

Востаннє сніг випадав у Єгипті 9 років тому. Зазвичай у період різдвяних свят у Єгипті розпал туристичного сезону. Але цього разу через негоду відпочивальникам доведеться змінити свої плани.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні Нового року по всій території України було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах. Складні метеоумови пояснюються антициклоном, що принесе із собою потепління. Проте вже 7 січня на Україну чекають 20-градусні морози.