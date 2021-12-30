Ожеледиця, мокрий сніг і дощі. Синоптики дали прогноз на Новий рік і Різдво

Антициклон принесе 30 грудня з собою потепління, а з ним небезпеки на дорогах через сильну ожеледицю. Така погода продовжиться до 2 січня наступного року.

Напередодні Нового року в усіх областях України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через сильну ожеледицю на дорогах. Як повідомляє Укргідрометцентр, небезпеки підстерігають водіїв у Миколаївській області, де встановлено "помаранчевий" рівень. Особливо уважними мають бути водії в Київській і Запорізькій області, а також на Донеччині.

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[ + – ] По всій Україні очікується "жовтий" рівень небезпеки на дорогах

Такі погодні умови викликані антициклоном, який приніс дощі та мокрий сніг. Він прийшов на зміну циклону, який приніс похолодання, снігопади та сильний вітер. Опади, що випали на охолоджену землю, утворюють на дорогах небезпечну кірку льоду, що може призвести до погіршення руху транспорту та спровокувати ДТП.

Також синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин 3-го рівня небезпеки в східних частинах Закарпаття та на високогір'ях Прикарпаття. В Укргідрометцентрі радять усім мешканцям і туристам Івано-Франківської області та Закарпаття утриматися від походів у гори.

Загалом на Новий рік на всій території України очікується потепління.

"Атмосферний тиск стрибатиме, ожеледиця — підстерігатиме, мокрий сніг і дощ — нервуватиме водіїв та нове взуття", — написала синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] На Новий рік очікується потепління на всій території України.

Але ближче до Різдва стовпчики термометрів знову поповзуть униз. За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, через циклон, що насувається з півночі, низька температура повертатиметься. Термометри в ці дні можуть показати 7 градусів нижче за нуль удень і -17 вночі. Тепліше буде в південних областях України, а ось на півночі та північному сході вночі температура може опуститися до -20. У Києві й області вдень на Різдво очікується близько 3 градусів нижче за нуль.

[ + – ] Інформація про погоду в Україні на 7 січня 2022 (сайт Windy)

Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Чернівці" через негоду призупинили регулярне авіасполучення. До цього рішення через погану погоду в Чернівцях кілька разів затримували та скасовували авіарейси.

Полтавський священик ПЦУ Олександр Дедюхін попросив людей поберегти своє здоров'я та не вмирати в погану погоду, бо йому важко буде робити заупокійні відспівування. Ця заява священнослужителя викликала бурхливу реакцію в соцмережах.