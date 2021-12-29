В аеропорту "Чернівці" скасували регулярні авіарейси: чи повернуть гроші пасажирам

Авіарейси з Чернівців до Києва скасують до кінця зимової навігації, гроші за куплені квитки обіцяють повернути.

У міжнародному аеропорту "Чернівці" імені космонавта Леоніда Каденюка призупинили регулярне авіасполучення через негоду. Про це пише сайт avianews.com.

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За інформацією видання, українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала рейси з Чернівців до Києва до кінця зимової навігації. До цього рішення у Чернівцях кілька разів затримували та скасовували авіарейси через погану погоду.

Гроші за куплені авіаквитки компанія обіцяє повернути. Для цього потрібно надіслати запит на електронну адресу [email protected] із зазначенням номера бронювання або звернутися до агентства, де придбали авіаквиток.

Air Ocean Airlines запустила рейси в Чернівцях наприкінці листопада цього року, для цього орендувала літаки Ан-24 у підприємства "Мотор Січ".

Яка погода у Чернівцях зараз?

Зазначимо, що 28 грудня у Чернівцях хуртовина зупинила рух транспорту. У центрі міста під час пікових навантажень на дороги рух майже зупинився, сталося кілька ДТП.

[ + – ] У центрі Чернівців спостерігаються затори

Вантажівки не могли проїхати через ожеледицю, водіям довелося чекати, коли дороги оброблять.

Синоптики попередили про похмуру та снігову погоду в Чернівецькій області. Температура коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу.

[ + – ] Добиратися кудись у Чернівцях проблематично

На дорогах міста очікується ожеледиця. Рятувальники оголосили один рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, що в Запорізькій та Миколаївській областях перекрили рух на деяких ділянках через сніг для великих вантажівок та маршрутних транспортних засобів.

В українському Гідрометцентрі на 29 грудня прогнозували сніг із дощем на заході та сході країни. У деяких областях очікується до 6 градусів морозу.

Держслужба України з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про небезпечні метеорологічні явища по всій країні.