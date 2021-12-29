В аеропорту "Чернівці" скасували регулярні авіарейси: чи повернуть гроші пасажирам
Авіарейси з Чернівців до Києва скасують до кінця зимової навігації, гроші за куплені квитки обіцяють повернути.
У міжнародному аеропорту "Чернівці" імені космонавта Леоніда Каденюка призупинили регулярне авіасполучення через негоду. Про це пише сайт avianews.com.
За інформацією видання, українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала рейси з Чернівців до Києва до кінця зимової навігації. До цього рішення у Чернівцях кілька разів затримували та скасовували авіарейси через погану погоду.
Гроші за куплені авіаквитки компанія обіцяє повернути. Для цього потрібно надіслати запит на електронну адресу [email protected] із зазначенням номера бронювання або звернутися до агентства, де придбали авіаквиток.
Air Ocean Airlines запустила рейси в Чернівцях наприкінці листопада цього року, для цього орендувала літаки Ан-24 у підприємства "Мотор Січ".
Яка погода у Чернівцях зараз?
Зазначимо, що 28 грудня у Чернівцях хуртовина зупинила рух транспорту. У центрі міста під час пікових навантажень на дороги рух майже зупинився, сталося кілька ДТП.
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