В аэропорту "Черновцы" отменили регулярные авиарейсы: вернут ли деньги пассажирам
Авиарейсы из Черновцов в Киев отменят до конца зимней навигации, деньги за купленные авиабилеты обещают вернуть.
В международном аэропорту "Черновцы" имени космонавта Леонида Каденюка приостановили регулярное авиасообщение из-за непогоды. Об этом пишет сайт avianews.com.
По информации издания, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила рейсы из Черновцов в Киев до конца зимней навигации. До этого решения в Черновцах несколько раз задерживали и отменяли авиарейсы из-за плохой погоды.
Деньги за купленные авиабилеты компания обещает вернуть. Для этого нужно отправить запрос на электронный адрес [email protected] с указанием номера бронирования или обратиться в агентство, где приобрели авиабилет.
Air Ocean Airlines запустила рейсы в Черновцах в конце ноября этого года, для этого арендовалb самолеты Ан-24 у предприятия "Мотор Сич".
Какая погода в Черновцах сейчас?
Отметим, что 28 декабря в Черновцах метель остановила движение транспорта. В центре города во время пиковых нагрузок на дороги движение почти остановилось, произошло несколько ДТП.
Грузовики не могли проехать из-за гололеда, водителям пришлось ждать, когда дороги обработают.
Синоптики предупредили о пасмурной и снежной погоде в Черновицкой области. Температура будет колебаться от 6 до 4 градусов мороза.
На дорогах города ожидается гололедица. Спасатели объявили 1 уровень опасности (желтый).
Напомним, что в Запорожской и Николаевской областях перекрыли движение на некоторых участках из-за снега для больших грузовиков и маршрутных транспортных средств.
В украинском Гидрометцентре на 29 декабря прогнозировали снег с дождем на западе и востоке страны. В некоторых областях ожидается до 6 градусов мороза.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее предупреждала об опасных метеорологических явлениях по всей стране.