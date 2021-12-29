В аэропорту "Черновцы" отменили регулярные авиарейсы: вернут ли деньги пассажирам

Авиарейсы из Черновцов в Киев отменят до конца зимней навигации, деньги за купленные авиабилеты обещают вернуть.

В международном аэропорту "Черновцы" имени космонавта Леонида Каденюка приостановили регулярное авиасообщение из-за непогоды. Об этом пишет сайт avianews.com.

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По информации издания, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила рейсы из Черновцов в Киев до конца зимней навигации. До этого решения в Черновцах несколько раз задерживали и отменяли авиарейсы из-за плохой погоды.

Деньги за купленные авиабилеты компания обещает вернуть. Для этого нужно отправить запрос на электронный адрес [email protected] с указанием номера бронирования или обратиться в агентство, где приобрели авиабилет.

Air Ocean Airlines запустила рейсы в Черновцах в конце ноября этого года, для этого арендовалb самолеты Ан-24 у предприятия "Мотор Сич".

Какая погода в Черновцах сейчас?

Отметим, что 28 декабря в Черновцах метель остановила движение транспорта. В центре города во время пиковых нагрузок на дороги движение почти остановилось, произошло несколько ДТП.

[ + – ] В центре Черновцов наблюдаются пробки

Грузовики не могли проехать из-за гололеда, водителям пришлось ждать, когда дороги обработают.

Синоптики предупредили о пасмурной и снежной погоде в Черновицкой области. Температура будет колебаться от 6 до 4 градусов мороза.

[ + – ] Добираться куда-либо в Черновцах проблематично

На дорогах города ожидается гололедица. Спасатели объявили 1 уровень опасности (желтый).

Напомним, что в Запорожской и Николаевской областях перекрыли движение на некоторых участках из-за снега для больших грузовиков и маршрутных транспортных средств.

В украинском Гидрометцентре на 29 декабря прогнозировали снег с дождем на западе и востоке страны. В некоторых областях ожидается до 6 градусов мороза.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее предупреждала об опасных метеорологических явлениях по всей стране.