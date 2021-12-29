"Укравтодор" перекрыл некоторые участки трасс для габаритного транспорта: где нельзя ездить

Синоптики прогнозируют на 29 декабря сложные погодные условия, поэтому движение грузовиков и маршрутных транспортных средств в двух областях ограничат на некоторых участках.

Госпредприятие "Укравтодор" решило перекрыть несколько украинских трасс из-за ухудшения погоды. Список дорог компания опубликовала в Facebook.

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Движение ограничили, чтобы предотвратить осложнение дорожного движения, отметили специалисты.

С вечера 28 декабря запрещено движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на некоторых участках дорог в Запорожской и Николаевской областях.

В частности, по автодороге М-17 "Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта" (км 300+067 – км 341+000) грузовики и маршрутки не смогут проехать с 18.00 28 декабря.

С этого же дня с 20.30 ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта от Вознесенска до Новой Одессы по участку дороги Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000).

С 21.00 28 декабря тяжеловесный транспорт не сможет проехать по автодороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев (км 153+527 — км 235+600).

[ + – ] В Гидрометцентре прогнозируют снег в некоторых областях Фото: ukravtodor.gov.ua

"Укравтодор" обещает сообщить об открытии движения по указанным участкам дорог.

Какую погоду прогнозируют синоптики?

В среду, 29 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, в некоторых областях на западе и востоке страны ожидается снег с дождем.

Наиболее холодно будет в северных и западных регионах, днем столбик термометра там упадет до -4…-6 градусов.

Фокус ранее писал, что до наступления нового года почти во всей Украине стоит ожидать осадки в виде снега и мокрого снега, местами будет гололед.

Также Фокус сообщал о влиянии морозов на будущее. Опрошенные специалисты говорили, ждет ли Украину топливный кризис из-за сильных холодов.