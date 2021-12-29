"Укравтодор" перекрив деякі ділянки трас для габаритного транспорту: де не можна їздити

Синоптики прогнозують на 29 грудня складні погодні умови, тому рух вантажівок та маршрутних транспортних засобів у двох областях обмежать на деяких ділянках.

Держпідприємство "Укравтодор" вирішило перекрити кілька українських трас через погіршення погоди. Список доріг компанія опублікувала у Facebook.

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Рух обмежили, щоб запобігти ускладненню дорожнього руху, зазначили фахівці.

З вечора 28 грудня заборонено рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на деяких ділянках доріг у Запорізькій та Миколаївській областях.

Зокрема, на автошляху М-17 "Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта" (км 300+067 – км 341+000) вантажівки та маршрутки не зможуть проїхати з 18.00 28 грудня.

З цього дня з 20.30 обмежено рух для проїзду великовагового транспорту від Вознесенська до Нової Одеси ділянкою дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

З 21.00 28 грудня великоваговий транспорт не зможе проїхати автошляхом Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (км 153+527 — км 235+600).

[ + – ] У Гідрометцентрі прогнозують сніг у деяких областях Фото: ukravtodor.gov.ua

"Укравтодор" обіцяє повідомити про відкриття руху на вказаних ділянках доріг.

Яку погоду прогнозують синоптики?

У середу, 29 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, у деяких областях на заході та сході країни очікується сніг із дощем.

Найбільш холодно буде в північних та західних регіонах, удень стовпчик термометра там впаде до -4…-6 градусів.

Фокус раніше писав, що до настання нового року майже по всій Україні варто очікувати опади у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями буде ожеледиця.

Також Фокус повідомляв про вплив морозів на майбутнє. Опитані фахівці говорили, чи чекає на Україну паливна криза через сильні холоди.