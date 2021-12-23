Гололед и сильный ветер: спасатели предупредили об опасных погодных условиях в Украине

По данным ГСЧС, в пятницу на украинских дорогах будет скользко, а в Карпатах возможен сход лавин. Синоптики в свою очередь прогнозируют мороз до -18 градусов и осадки.

В пятницу в Украине ожидаются опасные метеорологические явления в виде гололеда и сильных порывов ветра. В западном регионе страны возможен сход лавин. Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Facebook.

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Так, по словам спасателей, 24 декабря на украинских дорогах, в том числе в Киеве и Киевской области, будет скользко, ближайшей ночью в западных областях и днем по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах будет метель, скорость ветра там достигнет 20-25 метров в секунду.

[ + – ] Предупреждение от ГСЧС

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, в связи с вьюгами и снегопадами 24 декабря в горах региона и 24-25 декабря на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Это означает возможное схождение лавин — в этих условиях рекомендуется воздержаться от походов в горы.

[ + – ] Предупреждение от ГСЧС

Прогноз погоды на 24 декабря от Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометцентра, ближайшей ночью в западных областях термометры покажут от -5 до -8 градусов, пройдет мокрый снег. Днем потеплеет от +1…+4 градусов, ожидается мокрый снег с дождем.

На севере страны ночная температура воздуха составит -11…-13, без осадков. Днем в этом регионе потеплеет до -1…-3, синоптики прогнозируют мокрый снег.

В восточных областях ожидается самая холодная ночь — от -16 до -18 градусов, осадков в это время суток не ожидается. Однако днем в регионе пройдет снег, воздух прогреется до -2…-5 градусов.

На юге ночью температура воздуха составит -7…-12 градусов, без осадков, а днем потеплеет до 0…+4 градусов, ожидается мокрый снег.

Что касается Киева, то там ночная температура составит -10…-12 градусов, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0…-2, пройдет мокрый снег.

[ + – ] Карта погоды в Украине на 24 декабря

Прогноз от синоптика Натальи Диденко

В свою очередь синоптик Наталья Диденко в своем Facebook прогнозирует, что в пятницу "Украина станет ареной самой разной погоды, которую только можно представить". Однако 24 декабря в страну может прийти воздушная масса, которая принесет потепление, но не во все регионы.

"Атмосферные фронты начнут подкачивать новые осадки. Практически повсюду, хоть и постепенно, с запада в восточном направлении, будут выпадать сначала снег, затем мокрый снег, а затем в западных областях и дождь. Такие метаморфозы – из-за лавины более теплого воздуха, которая на нас движется", — объяснила Диденко.

[ + – ] Прогноз погоды от Натальи Диденко на 24 декабря

Напомним, в конце осени десятки жителей Великобритании, которые пришли на концерт трибьют-группы Oasis в паб долгое время не могли покинуть заведение из-за снегопада, заблокировавшего дорогу.

Ранее ученые выяснили, как глобальное потепление заморозило Европу семь столетий назад.