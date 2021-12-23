Ожеледиця та сильний вітер: рятувальники попередили про небезпечні погодні умови в Україні

За даними ДСНС, у п'ятницю на українських дорогах буде слизько, а в Карпатах можливе сходження лавин. Синоптики зі свого боку прогнозують мороз до -18 градусів та опади.

У п'ятницю в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища у вигляді ожеледиці та сильних поривів вітру. У західному регіоні країни можливе сходження лавин. Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Так, за словами рятувальників, 24 грудня на українських дорогах, зокрема у Києві та Київській області, буде слизько, найближчої ночі у західних областях та вдень по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах буде хуртовина, швидкість вітру там досягне 20-25 метрів за секунду.

[ + – ] Попередження від ДСНС

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, через завірюхи та снігопади 24 грудня у горах регіону та 24-25 грудня на високогір'ї Закарпатської області очікується значна снігова лавинна небезпека (3 рівень). Це означає можливе сходження лавин — у таких умовах рекомендується утриматися від походів у гори.

[ + – ] Попередження від ДСНС

Прогноз погоди на 24 грудня від Укргідрометцентру.

За даними Українського гідрометцентру, найближчої ночі у західних областях термометри покажуть від -5 до -8 градусів, пройде мокрий сніг. Вдень потеплішає від +1...+4 градусів, очікується мокрий сніг із дощем.

На півночі країни нічна температура повітря становитиме -11...-13, без опадів. Вдень у цьому регіоні потеплішає до -1...-3, синоптики прогнозують мокрий сніг.

У східних областях очікується найхолодніша ніч — від -16 до -18 градусів, опадів у цей час не очікується. Проте вдень у регіоні пройде сніг, повітря прогріється до -2...-5 градусів.

На півдні вночі температура повітря становитиме -7...-12 градусів, без опадів, а вдень потеплішає до 0...+4 градусів, очікується мокрий сніг.

Щодо Києва, то там нічна температура становитиме -10...-12 градусів, без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0…-2, пройде мокрий сніг.

[ + – ] Карта погоди в Україні на 24 грудня

Прогноз від синоптика Наталії Діденко

Зі свого боку синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook прогнозує, що в п'ятницю "Україна стане ареною різної погоди, яку тільки можна уявити". Проте 24 грудня в країну може прийти повітряна маса, яка принесе потепління, але не всі регіони.

"Атмосферні фронти почнуть підкочувати нові опади. Практично всюди, хоч і поступово, із заходу у східному напрямку, випадатимуть спочатку сніг, потім мокрий сніг, а потім у західних областях і дощ. Такі метаморфози – через лавину теплішого повітря, яка на нас рухається", — пояснила Діденко.

[ + – ] Прогноз погоди від Наталії Діденко на 24 грудня

Нагадаємо, наприкінці осені десятки жителів Великобританії, які прийшли на концерт триб'ют-групи Oasis в паб довгий час не могли залишити заклад через снігопад, який заблокував дорогу.

Раніше вчені з'ясували, як глобальне потепління заморозило Європу сім століть тому.