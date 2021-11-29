У Великобританії через снігопад десятки людей застрягли в пабі (фото, відео)

Кучугури заввишки близько метра заблокували двері закладу, через що відвідувачам довелося просидіти там три дні. Після роботи снігоочисника частина людей змогла поїхати додому.

Десятки жителів Великобританії, які прийшли на концерт триб'ют-групи Oasis до пабу міста Річмонд (графство Північний Йоркшир), досі не можуть звідти виїхати. Усе через снігопад та заблоковану дорогу. Про це повідомляє The New York Times.

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Менеджер закладу Нікола Таунсенд каже, що спочатку все йшло добре, ніхто не хотів йти, але після закінчення концерту розігралася снігова буря "Арвен", і, за повідомленнями місцевих синоптиків, повертатись було небезпечно.

Кучугури заввишки близько метра заблокували двері паба, від його входу прорили тунель, проте через пошкодження лінії електропередач проїхати дорогою було неможливо.

Тому постояльці, музиканти та співробітники закладу вирішили залишитися на ніч, а потім ще на дві. Надалі, попри попередження про небезпеку, деяким на позашляховиках усе ж таки вдалося дістатися додому до своїх дітей. Місцева служба порятунку також евакуювала одного із чоловіків, якому знадобилася медична допомога. Дорогу розчистив снігоочисник, і деякі з тих, хто застряг у пабі, змогли виїхати.

Таким чином у понеділок із 61 особи, яка перебувала в пабі, залишилося 50.

Щоб скоротити час, ці люди влаштовували вікторини, дивилися фільми та співали пісні, послухали багато з репертуару Oasis, а триб'ют-гурт навіть перейменували на "Snowasis".

Поки що погодні умови не дозволяють клієнтам пабу виїхати. На відео, викладеному в соцмережах, видно помічену снігом дорогу і автомобілі, що стоять поряд.

Від снігової бурі постраждали багато районів Великобританії, відомо як мінімум про трьох загиблих.

Раніше Фокус повідомляв, що в понеділок, 29 листопада, синоптики попередили про різке зниження температури в Україні та погіршення погодних умов. Після теплих вихідних у деяких областях країни похолодає та випаде сніг.