Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні у понеділок

Після теплих вихідних у деяких регіонах України стане холодніше та піде сніг.

Дощі, мокрий сніг та сильні пориви вітру – ось що чекає на українців у понеділок, 29 листопада, повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході країни синоптики прогнозують, що йтиме дощ і мокрий сніг, а в Карпатах очікуються опади. Температура вночі опуститься до 0…–5 градусів, а вдень – до +2…+7. У Карпатах температура буде ще нижчою: -2…+3 градуси.

На решті території України синоптики також прогнозують опади у вигляді дощу. На сході та в центрі України йтиме сильний дощ, місцями з грозами.

Щодо температури повітря, то на всій території України, крім західних областей, уночі буде +4…+9, а вдень — +9…+14. У південних областях повітря прогріється до +16 градусів. На півночі буде трохи холодніше: температура вночі +2...+7, а вдень +6...+11.

Також синоптики попереджають про посилення швидкості вітру. Майже по всій території України вдень очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Фото: укргідрометцентр

Фокус писав про те, що у Києві випав перший сніг і про що треба пам'ятати водію.

Нагадуємо, що після снігу, що випав, у Карпатах утворилися кучугури висотою до 1 метра.