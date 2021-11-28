Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине в понедельник

После теплых выходных в некоторых регионах Украины станет холоднее и пойдет снег.

Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра – вот что ожидает украинцев в понедельник, 29 ноября, сообщает Укргидрометцентр.

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На западе страны синоптики прогнозируют, что будут идти дожди и мокрый снег, а в Карпатах ожидаются значительные осадки. Температура ночью опустится до 0 …– 5 градусов, а днем – до +2…+7. В Карпатах температура будет еще ниже: -2…+3 градуса.

На остальной территории Украины синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя. На востоке и в центре Украины будут идти сильные дожди, местами с грозами.

Что касается температуры воздуха, то на всей территории Украины, кроме западных областей, ночью будет +4…+9, а днем — +9…+14. В южных областях воздух прогреется до +16 градусов. На севере будет немного холоднее: температура ночью +2…+7, а днем +6…+11.

Также синоптики предупреждают об усилении скорости ветра. Почти на всей территории Украины днем ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Фото: укргидрометцентр

Фокус писал о том, что в Киеве выпал первый снег и о чем нужно помнить водителю.

Напоминаем, что после выпавшего снега в Карпатах образовались сугробы высотой до 1 метра.