В Киеве выпал первый снег: о чем помнить водителю (видео)

Даже первый мокрый снег может стать причиной обледенения на дороге, поэтому водителям следует быть осторожными и придерживаться правил.

Сегодня, 23 ноября, в Киеве выпал первый снег. Своими впечатлениями киевляне поделились в соцсетях.

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Легкие осадки продлились недолго. Согласно приложению Погода от Apple, снег вернется в столицу вечером.

В "Киевавтодор" еще вчера заявили, что полностью готовы к первому снегу в Киеве. В случае ухудшения погодных условий, к работе готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Техника, сыпучие материалы и горючее тоже в наличии. Коммунальщики готовы приступить к работе по мере ухудшения погодных условий.

Также в "Киевавтодор" напомнили, что за работой снегоуборочной и другой техники можно следить онлайн.

[ + – ] Работа машин "Киевавтодор" на момент написания новости

Что касается ситуации на дорогах столицы, на момент написания новости пробки в Киеве стали довольно ощутимыми. Основное сосредоточение трафика сконцентрировалось на правом берегу. Мосты на левый берег относительно свободны.

[ + – ] Google Maps

Первый снег: советы водителям

Старайтесь "переобувать" машину еще до наступления осадков. Летняя резина теряет свои свойства даже при сухой, но холодной погоде, а на влажной дороге езда на летних шинах крайне опасна;

Соблюдайте дистанцию. Даже если вы уверены в своей резине и навыках вождения, впереди едущие водители могут создать аварийную ситуацию и резко затормозить. Особенно важно соблюдать дистанцию на подъемах и спусках. Не "поджимайте" машину, стоящую перед вами на подъеме — она может "откатиться", особенно если это "немолодая" машина на механике;

Используйте безопасную скорость передвижения и не "гоняйте" во время сложных погодных условий;

Учитывайте ухудшение видимости и будьте готовы к тому, что при отрицательных температурах даже первый мокрый снег на асфальте может превратиться в лед;

"Накатать лед" в первую очередь могут в точках торможения большого количества авто: остановки, светофоры, переходы;

Повышенная влажность на мостах и возле водоемов тоже может стать причиной появления льда;

Очень внимательно смотрите по сторонам и оценивайте ситуацию. Мокрый асфальт бликует ночью и это ухудшает видимость и может дезориентировать. В такую погоду пешеходы часто носят темную одежду и натягивают капюшоны и это ухудшит их обзор по сторонам — аккуратнее вдвойне надо перед пешеходными переходами;

Не спешите, аккуратно и плавно работайте рулем и педалями;

Не забывайте предупреждать о маневрах других водителей, используя поворотники.

Если вы находитесь на пустой дороге и уверены, что за вами никого нет, торможением проверьте сцепление шин с дорогой. Это поможет вам понять, не скользят ли колеса и в какой момент это происходит.

Заранее включайте фары, даже если еще относительно светло. Машину, особенно серую и темную, можно не увидеть в плохую погоду, если она едет без фар. Если у вас сильная тонировка стекол, опускайте стекла в напряженной ситуации.

Если вы все-таки попали в занос: на переднем приводе — крутите руль в сторону заноса и ни в коем случае не тормозите, а наоборот, старайтесь "дать газу", чтобы выровнять авто; на заднем приводе — не трогайте ни тормоз, ни газ, выравнивайте авто рулем, в сторону заноса.

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