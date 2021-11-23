"Динамо" - "Бавария": где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

В случае поражения, киевский клуб может потерять даже теоретические шансы на продолжение выступлений в Лиге чемпионов или Лиге Европы весной.

Во вторник, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами "Динамо" (Киев) и "Баварией" (Мюнхен).

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Турнирный расклад в группе Е

[ + – ] Ситуация в группе Е перед матчами 5-го тура Фото: УЕФА

Турнирная ситуация для "Динамо" складывается неблагополучно. Чтобы зацепиться за шанс продолжить борьбу в еврокубках весной, команде Мирчи Луческу нужно не проиграть "Баварии". В случае поражения, "Динамо" придется рассчитывать на то, что "Бенфика" проиграет "Барселоне" в гостях. Тогда судьба третьего места в группе будет решаться в очной встрече с "Бенфикой" в последнем туре.

"Динамо" — "Бавария": купить билеты

Несмотря на холодную погоду и вероятность снега, запрос на билеты на матч "Динамо" Киев — "Бавария" остается актуальным. Приобрести пропуск на игру можно по вполне лояльным ценам: от 250 до 4000 гривен. Согласно карантинным правилам, заполняемость стадиона составит не более 50%. Купить билеты на матч "Динамо" — "Бавария" можно онлайн. Один человек может приобрести не более 3 пропусков на стадион.

Где смотреть матч "Динамо" — "Бавария"?

В случае, если вы не сможете посетить стадион НСК "Олимпийский" и посмотреть игру "Динамо" и "Баварии" вживую, прямую трансляцию матча покажет онлайн-сервис MEGOGO. Начало игры — в 19:45 по киевскому времени, а чтобы посмотреть матч, необходимо оформить подписку "Максимальная" или "Спорт".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о кадровых проблемах "Баварии" перед матчем против "Динамо". В Киев не приедут семеро футболистов, у которых диагностирован коронавирус.

Кроме того, согласно сообщениям немецких СМИ, руководство мюнхенского клуба решило не выплачивать зарплату футболистам, которые находятся на карантине.