"Динамо" — "Баварія": де дивитись матч Ліги чемпіонів УЄФА

У разі поразки київський клуб може втратити навіть теоретичні шанси на продовження виступів у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи навесні.

У вівторок, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футбольними клубами "Динамо" (Київ) та "Баварією" (Мюнхен).

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Турнірний розклад у групі Е

[ + – ] Ситуація у групі Е перед матчами 5-го туру Фото: УЕФА

Турнірна ситуація для "Динамо" складається неблагополучно. Щоб зачепитися за шанс продовжити боротьбу в єврокубках навесні, команді Мірчі Луческу треба не програти "Баварії". У разі поразки "Динамо" доведеться розраховувати на те, що "Бенфіка" програє "Барселоні" в гостях. Тоді доля третього місця у групі вирішуватиметься в очній зустрічі з "Бенфікою" в останньому турі.

"Динамо" — "Баварія": купити квитки

Незважаючи на холодну погоду та ймовірність снігу, попит на квитки на матч "Динамо" Київ — "Баварія" залишається актуальним. Придбати перепустку на гру можна за цілком лояльними цінами: від 250 до 4 000 гривень. Відповідно до карантинних правил, заповнюваність стадіону становитиме не більше 50%. Купити квитки на матч "Динамо" — "Баварія" можна онлайн. Одна людина може придбати не більше 3 перепусток на стадіон.

Де дивитися матч "Динамо" — "Баварія"?

У разі, якщо ви не зможете відвідати стадіон НСК "Олімпійський" та подивитися гру "Динамо" та "Баварії" наживо, пряму трансляцію матчу покаже онлайн-сервіс MEGOGO. Початок гри — о 19:45 за київським часом, а щоб подивитися матч, необхідно оформити передплату "Максимальна" або "Спорт".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про кадрові проблеми "Баварії" перед матчем проти "Динамо". У Київ не приїдуть семеро футболістів, у яких діагностовано коронавірус.

Крім того, згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, керівництво мюнхенського клубу вирішило не виплачувати зарплату футболістам, які перебувають на карантині.