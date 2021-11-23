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У Києві випав перший сніг: про що пам'ятати водію (відео)

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Twitter: @dumajusobi | "Насипало якийсь пінопласт, типу сніг"

Навіть перший мокрий сніг може стати причиною зледеніння на дорозі, тому водіям слід бути обережними та дотримуватись правил.

Сьогодні, 23 листопада, у Києві випав перший сніг. Своїми враженнями кияни поділилися в соцмережах.

Легкі опади тривали недовго. Згідно з додатком Погода від Apple, сніг повернеться до столиці увечері.

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У "Київавтодорі" ще вчора заявили, що повністю готові до першого снігу в Києві. У разі погіршення погодних умов до роботи готові 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Техніка, сипучі матеріали та пальне теж у наявності. Комунальники готові розпочати роботу в міру погіршення погодних умов.

Також у "Київавтодорі" нагадали, що за роботою снігоприбиральної й іншої техніки можна стежити онлайн.

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Робота машин "Київавтодору" на момент написання новини

Щодо ситуації на дорогах столиці, на момент написання новини затори в Києві стали доволі відчутними. Основне зосередження трафіку сконцентрувалося на правому березі. Мости на лівий берег відносно вільні.

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Google Maps

Перший сніг: поради водіям

  • Намагайтеся "перевзувати" машину ще до настання опадів. Літня гума втрачає свої властивості навіть за сухої, але холодної погоди, а на вологій дорозі їзда на літніх шинах украй небезпечна;
  • Дотримуйтесь дистанції. Навіть якщо ви впевнені у своїй гумі та навичках водіння, попереду водії, що їдуть, можуть створити аварійну ситуацію та різко загальмувати. Особливо важливо дотримуватися дистанції на підйомах і спусках. Не "підтискайте" машину, що стоїть перед вами на підйомі, — вона може "відкотитися", особливо якщо це "немолода" машина на механіці;
  • Використовуйте безпечну швидкість пересування та не ганяйте під час складних погодних умов;
  • Зважайте на погіршення видимості та будьте готові до того, що при негативних температурах навіть перший мокрий сніг на асфальті може перетворитися на лід;
  • "Накатати лід" насамперед можуть у точках гальмування великої кількості авто: зупинки, світлофори, переходи;
  • Підвищена вологість на мостах і біля водойм теж може стати причиною появи льоду;
  • Дуже уважно дивіться на всі боки й оцінюйте ситуацію. Мокрий асфальт блищить уночі, і це погіршує видимість і може дезорієнтувати. У таку погоду пішоходи часто носять темний одяг і натягують каптури, і це погіршить їхній огляд по сторонах, — удвічі акуратніше перед пішохідними переходами;
  • Не поспішайте, акуратно та плавно працюйте кермом і педалями;
  • Не забувайте попереджати про маневри інших водіїв, використовуючи поворотники.
  • Якщо ви перебуваєте на порожній дорозі та впевнені, що за вами нікого немає, перевірте гальмуванням зчеплення шин з дорогою. Це допоможе вам зрозуміти, чи колеса не ковзають і в який момент це відбувається.
  • Заздалегідь умикайте фари, навіть якщо ще відносно ясно. Машину, особливо сіру та темну, можна не побачити в погану погоду, якщо вона їде без фар. Якщо у вас сильне тонування скла, опускайте скло в напруженій ситуації.
  • Якщо ви все-таки потрапили в занос: на передньому приводі — крутіть кермо у бік замету і в жодному разі не гальмуйте, а навпаки, намагайтеся "дати газу", щоб вирівняти авто; на задньому приводі — не чіпайте ні гальмо, ні газ, вирівнюйте авто кермом, у бік замету.

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