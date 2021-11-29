В Великобритании из-за снегопада десятки людей застряли в пабе (фото, видео)

Сугробы высотой около метра заблокировали двери заведения, из-за чего посетителям пришлось просидеть там три дня. После работы снегоочистителя часть людей смогли уехать домой.

Десятки жителей Великобритании, которые пришли на концерт трибьют-группы Oasis в паб города Ричмонд (графство Северный Йоркшир), до сих пор не могут оттуда уехать. Все из-за снегопада и заблокированной дороги. Об этом сообщает The New York Times.

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Менеджер заведения Никола Таунсенд говорит, что поначалу все шло хорошо, никто не хотел уходить, но по окончании концерта разыгралась снежная буря "Арвен", и, по сообщениям местных синоптиков, возвращаться было опасно.

Сугробы высотой около метра заблокировали двери паба, от его входа прорыли туннель, однако из-за повреждения линии электропередач проехать по дороге было невозможно.

Поэтому постояльцы, музыканты и сотрудники заведения решили остаться на ночь, а затем еще на две. В дальнейшем несмотря на предупреждения об опасности некоторым на внедорожниках все же удалось добраться домой к своим детям. Местная служба спасения также эвакуировала одного из мужчин, которому понадобилась медицинская помощь. Дорогу расчистил снегоочиститель, и некоторые из застрявших в пабе смогли уехать.

Таким образом в понедельник из 61 человека находившихся в пабе осталось 50.

Чтобы скоротать время, эти люди устраивали викторины, смотрели фильмы и пели песни, послушали много из репертуара Oasis, а трибьют-группу даже переименовали в "Snowasis".

Пока погодные условия не позволяют клиентам паба уехать. На видео, выложенном в соцсетях, видно заметенную снегом дорогу и стоящие рядом автомобили.

От снежной бури пострадали многие районы Великобритании, известно как минимум о трех погибших.

Ранее Фокус сообщал, что в понедельник, 29 ноября, синоптики предупредили о резком снижении температуры в Украине и ухудшении погодных условий. После теплых выходных в некоторых областях страны похолодает и выпадет снег.