"Приємного мало". Священик із Полтави попросив парафіян не вмирати взимку

Щоб не займатися похороном у негоді, священнослужитель попросив парафіян поберегтися і не йти в інший світ до поліпшення погоди.

Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ та депутат Полтавської міської ради 8-го скликання Олександр Дедюхін заявив, що ховати людей за такої погоди, як зараз, йому неприємно. У зв'язку з цим церковний діяч і колишній чиновник попросив людей поберегти своє здоров'я. З такою заявою, що спричинила бурхливу реакцію в соцмережах, він звернувся на своїй сторінці в мережі Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Варто зазначити, що цвинтарна тематика не вперше порушується Дедюхіним. Так, раніше він запостив картинку із зимовим цвинтарем, де хрести були прикрашені новорічними гірляндами. "Фото просто так, для підняття настрою", — написав служитель культу.

Також Олександр Дедюхін досить своєрідно привітав парафіян із Різдвом. Він виклав картинку з озброєними людьми, котрі блукають по засніженій місцевості. "Зі Святим Вечором, бандерівці Царства Небесного!" — підписав настоятель.

Сам храмовник просить називати себе "попом найвищої проби" і заявляє, що пишається будь-якою критикою на свою адресу.

Заява Дедюхіна про похорон викликала бурхливу реакцію в мережах. Частина підписників дякувала священикові за турботу і висловлювала бажання відвідувати виключно його служби.

Інші користувачі соцмережі висловлювали подив позицією священика, цікавилися в яку погоду йому буде приємно ховати людей і наголошували, що його заява особливо актуальна для військових на фронті та невиліковно хворих.

Олександр Дедюхін уже не вперше відрізняється публічними висловлюваннями, що викликають резонанс у суспільстві. Улітку поточного року він в образливих висловлюваннях засудив жінок, які роблять аборти. Тоді з різкою критикою позиції депутата-священика виступили його однопартійці, зокрема нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Раніше священика РПЦ засудили до 21 року в'язниці за педофілію і насильство над дітьми. Він був особисто знайомий із Путіним, а його обитель була наповнена дорогими автомобілями преміум-класу.

Також Фокус повідомляв, що наймолодшому єпископу Іспанії заборонили служити після весілля з автором еротичних романів. Колишній священик раніше брав участь у "конверсійній терапії" для геїв.