"Приятного мало". Священник из Полтавы попросил прихожан не умирать зимой

Чтобы не заниматься похоронами в ненастье, священнослужитель попросил прихожан поберечься и не уходить в мир иной до улучшения погоды.

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ и депутат Полтавского городского совета 8-го созыва Александр Дедюхин заявил, что хоронить людей в такую погоду, как сейчас, ему неприятно. В связи с этим церковный деятель и бывший чиновник попросил людей поберечь свое здоровье. С таким заявлением, вызвавшим бурную реакцию в соцсетях, он обратился на своей страничке в сети Facebook.

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Стоит отметить, что кладбищенская тематика не впервые поднимается Дедюхиным. Так, ранее он запостил картинку с зимним кладбищем, где кресты были украшены новогодними гирляндами. "Фото просто так, для поднятия настроения", — написал служитель культа.

Также Александр Дедюхин довольно своеобразно поздравил прихожан с Рождеством. Он выложил картинку с вооруженными людьми, бредущими по заснеженной местности. "Со Святым Вечером, бандеровцы Царства Небесного!", — подписал настоятель.

Сам храмовник просит называть себя "попом высшей пробы" и заявляет, что гордится любой критикой в свой адрес.

Заявление Дедюхина о похоронах вызвало бурную реакцию в сетях. Часть подписчиков благодарили священника о заботе и выражали желание посещать исключительно его службы.

Другие пользователи соцсети выражали недоумение позицией священника, интересовались в какую погоду ему будет приятно хоронить людей и отмечали, что его заявление особо актуально для военных на фронте и неизлечимо больных.

Александр Дедюхин уже не впервые отличается публичными высказываниями, вызывающими резонанс в обществе. Летом текущего года он в оскорбительных выражениях осудил женщин, делающих аборты. Тогда с резкой критикой позиции депутата-священника выступили его однопартийцы, в частности, нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Ранее священника РПЦ приговорили к 21 году тюрьмы за педофилию и насилие над детьми. Он был лично знаком с Путиным, а его обитель была наполнена дорогими автомобилями премиум-класса.

Также Фокус сообщал, что самому молодому епископу Испании запретили служить после свадьбы с автором эротических романов. Бывший священник ранее участвовал в "конверсионной терапии" для геев.