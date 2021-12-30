Гололед, мокрый снег и дожди. Синоптики дали прогноз на Новый год и Рождество

Антициклон принесет 30 декабря с собой потепление, а с ним опасности на дорогах из-за сильнейшего гололеда. К 7 января в страну вернутся морозы — местами до -20°C.

В канун Нового года во всех областях Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильнейшего гололеда на дорогах. Как сообщает Укргидрометцентр, опасности подстерегают водителей в Николаевской области, где установлен "оранжевый" уровень. Особенно внимательными должны быть водители в Киевской и Запорожской области, а также на Донетчине.

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[ + – ] По всей Украине ожидается "желтый" уровень опасности на дорогах

Такие погодные условия вызваны антициклоном, который принес дожди и мокрый снег. Он пришел на смену циклону, принесшим похолодание, снегопады и сильный ветер. Осадки, выпавшие на охлажденную землю, образуют на дорогах опасную корку льда, что может привести к ухудшению движения транспорта и спровоцировать ДТП.

Также синоптики предупреждают о вероятности схождения лавин 3-й уровень опасности в восточных частях Закарпатья и на высокогорьях Прикарпатья. В "Укргидрометцентре" советуют всем жителям и туристам Ивано-Франковской области и Закарпатья воздержаться от походов в горы.

В целом на Новый год по всей территории Украины ожидается потепление.

"Атмосферное давление будет скакать, гололедица — подстерегать, мокрый снег и дождь — нервировать водителей и новую обувь", — написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

[ + – ] На Новый год ожидается потепление по всей территории Украины

Но ближе к Рождеству столбики термометров снова поползут вниз. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, из-за надвигающегося с севера циклона, низкая температура будет возвращаться. Термометры в эти дни могут показать 7 градусов ниже нуля днем и -17 ночью. Теплее будет в южных областях Украины, а вот на севере и северо-востоке ночью температура может опуститься до -20. В Киеве и области днем на Рождество ожидается окло 3 градусов ниже нуля.

[ + – ] Данные о погоде в Украине на 7 января 2022 (сайт Windy)

Напомним, что в международном аэропорту "Черновцы" из-за непогоды приостановили регулярное авиасообщение. До этого решения из-за плохой погоды в Черновцах несколько раз задерживали и отменяли авиарейсы.

Полтавский священник ПЦУ Александр Дедюхин попросил людей поберечь свое здоровье и не умирать в плохую погоду, так как ему затруднительно будет совершать заупокойные отпевания. Это заявление священнослужителя вызвало бурную реакцию в соцсетях.