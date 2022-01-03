Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ

Власти России обвинили украинца в финансовых правонарушениях, которые тот якобы совершил восемь лет назад. Сейчас правоохранители Италии изучают требование об экстрадиции Лавренчука.

В Италии по требованию Российской Федерации задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Украинца обвиняют в криминальном криминальном правонарушении, которое он якобы совершил проживая в России 8 лет назад, сообщают в специально созданной группе Free Eugene Lavrenchuk.

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"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению российской стороны, когда Евгений находился в России 8 лет назад, он якобы совершил криминальное правонарушение. Сейчас итальнская сторона изучает запрос об экстрадиции, который пришел из России", — сказала куратор группы Марианна Гудич-Палий.

В то же время экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк рассказала, что родственники украинца умолчали факт его задержания, чтобы избежать активизации действий российской стороны. Как известно, в СИЗО мужчина может находиться не более 60 дней.

"Все, чего хотят его родные и близкие – это, чтобы его экстрадировали в Украину, а не к "медведям", — написала Подоляк.

Марианна Гвидичи-Палий написала, что адвокат Лавренчука и консул Украины в Италии пытаются не допустить его экстрадицию в Россию. По ее словам, режиссер поддерживал Украину даже работая в РФ и уехал оттуда по политическим причинам, когда началась война.

"Я надеюсь, что скоро у Евгения будет доступ к телефону и соцсетям и он сможет лично прокомментировать все происходящее", — написала в группе Марианна Гвидичи-Палий.

Ирина Подоляк в своем посте написала, что по словам матери Лавренчука, с которой она смогла поговорить, адвокат режиссера рекомендует собрать письма поддержки от влиятельных лиц и организаций в Украине для того, чтобы во время рассмотрения дела об экстрадиции "стало очевидно, что Евгений нужен Украине".

Что сказали в МИД Украины?

Спикер МИД Украины Олег Николенко в ходе общения с журналистами заявил, что генконсульство Украины в Неаполе помогло режиссеру с адвокатом. По словам Николенко, суд Неаполя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения запроса России об экстрадиции. Также сейчас выясняются причины задержания Лавренчука. Спикер МИДа также заявил, что 31 декабря у Лавренчука был консул Украины и, что условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

Кто такой Евгений Лавренчук?

Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино".

Напоминаем, что украинский журналист Роман Цимбалюк покинул Россию, так как боится за свою безопасность. Накануне прокуратура РФ заинтересовалась роликами Цимбалюка в YouTube, в которых предохранители обнаружили признаки "разжигания ненависти либо вражды к россиянам".