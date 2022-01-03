Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ

Влада Росії звинуватила українця у фінансових правопорушеннях, які той нібито вчинив вісім років тому. Наразі правоохоронці Італії вивчають вимогу про екстрадицію Лавренчука.

В Італії на вимогу Російської Федерації затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Українця звинувачують у кримінальному кримінальному правопорушенні, яке він нібито вчинив, проживаючи в Росії 8 років тому, повідомляють у спеціально створеній групі Free Eugene Lavrenchuk.

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"Хочу повідомити всіх друзів та знайомих, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За заявою російської сторони, коли Євген перебував у Росії 8 років тому, він нібито вчинив кримінальне правопорушення. Зараз італійська сторона вивчає запит про екстрадицію, який прийшов із Росії", — сказала куратор групи Маріанна Гудіч-Палій.

Водночас екс-заступник міністра культури та інформаційної політики України Ірина Подоляк розповіла, що родичі українця замовчували факт його затримання, щоб уникнути активізації дій російської сторони. Як відомо, у СІЗО чоловік може перебувати не більше 60 днів.

"Все, чого хочуть його рідні та близькі – це, щоб його екстрадували в Україну, а не до "ведмедів"", — написала Подоляк.

Маріанна Гвідічі-Палій написала, що адвокат Лавренчука та консул України в Італії намагаються не допустити його екстрадицію до Росії. За її словами, режисер підтримував Україну, навіть працюючи в РФ і поїхав звідти з політичних причин, коли почалася війна.

"Я сподіваюся, що незабаром у Євгена буде доступ до телефону та соцмереж і він зможе особисто прокоментувати все, що відбувається", — написала в групі Маріанна Гвідічі-Палій.

Ірина Подоляк у своєму посту написала, що за словами матері Лавренчука, з якою вона змогла поговорити, адвокат режисера рекомендує зібрати листи підтримки від впливових осіб та організацій в Україні для того, щоб під час розгляду справи про екстрадицію "стало очевидно, що Євген потрібен Україні ".

Що сказали у МЗС України?

Спікер МЗС України Олег Ніколенко під час спілкування з журналістами заявив, що генконсульство України в Неаполі допомогло режисеру з адвокатом. За словами Ніколенка, суд Неаполя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на час розгляду запиту Росії про екстрадицію. Також наразі з'ясовуються причини затримання Лавренчука. Спікер МЗС також заявив, що 31 грудня Лавренчук мав консул України і, що умови його утримання під вартою прийнятні, а стан здоров'я задовільний.

Хто такий Євген Лавренчук?

Євген Лавренчук – український театральний режисер, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "Першої української школи театру та кіно".

Нагадуємо, що український журналіст Роман Цимбалюк залишив Росію, бо боїться за свою безпеку. Напередодні прокуратура РФ зацікавилася роликами Цимбалюка на YouTube, у яких запобіжники виявили ознаки "розпалювання ненависті чи ворожнечі до росіян".