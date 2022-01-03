"Не хочу стати заручником Кремля": український журналіст Цимбалюк залишив Росію

Таке рішення журналіст ухвалив, боячись за власну безпеку. Напередодні прокуратура РФ зацікавилася роликами Цимбалюка на YouTube, у яких силовики виявили ознаки "розпалювання ненависті або ворожнечі до росіян".

Роман Цимбалюк заявив, що виїхав із Росії через те, що боїться за власну безпеку. Про те, що журналіст виїхав з Росії, стало відомо з інтерв'ю українському виданню « hromadske».

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"Поки що російська хунта каже, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", — сказав він.

Також Цимбалюк повідомив, що невідомо, чи заведено справу взагалі, але він та його адвокат серйозно ставляться до таких викликів до прокуратури та публікацій у росЗМІ, оскільки є загроза того, що його розшукуватимуть через Інтрепол.

"Зараз у мене мало інформації. На допит прийшов мій адвокат, а прокурори не з'явилися на зустріч. Моєму адвокату сказали в прокуратурі, що виклик на допит відкликали. Я не хочу повертатися до Росії, тому що не хочу стати заручником Кремля і чекати поки що мене обміняють", — розповів журналіст.

У чому звинувачують Цимбалюка?

Нагадуємо, що українського журналіста викликали на допит у Москві ще на початку грудня. Приводом для перевірки стали відеоролики в Youtube, у яких правоохоронці РФ виявили ознаки "розпалювання ненависті або ворожнечі до росіян".

За словами адвоката Цимбалюка Миколи Полозова, на журналіста збираються порушити справу за статтею "екстремізм". У російських ЗМІ повідомлялося, що проти Цимбалюка буде відкрито справу за статтею 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання міжнаціональної ворожнечі). Ця стаття передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Також Цимбалюк в інтерв'ю висловив свою думку щодо прес-конференції Володимира Путіна і щодо можливості повномасштабної війни Росії та України.

У 2017 році Цимбалюка вже затримували правоохоронці у Росії після запису інтерв'ю з аспірантом МДУ, який вивісив прапор України. За кілька годин їх відпустили.