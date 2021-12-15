"Хунта біснується та зводить наклеп": у Росії українського журналіста Цимбалюка звинуватили в екстремізмі

Український журналіст вважає, що в його кар'єрі репортера стався "цікавий і закономірний" поворот. У Росії йому можуть приписати кілька справ за статтею про екстремізм.

Українського журналіста Романа Цимбалюка, який працює в Росії, звинуватили в екстремізмі. Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.

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Роман Цимбалюк працює журналістом українського інформагентства УНІАН у Москві. Він є єдиним кореспондентом України, якого акредитували для роботи в Росії.

"Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізмі", – поінформував Полозов.

Українець ризикує отримати кілька справ за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адмінправопорушення, додав він.

Ця стаття передбачає покарання за пропаганду ненависті, ворожнечі, приниження гідності індивіда або групи осіб за статевими, расовими, релігійними та національними ознаками.

Полозов вказує на тонку грань між "адміністративним" і "кримінальним" екстремізмом у нормах російського законодавства. За словами адвоката, висновки зроблять російські експерти, але в "політичних" справах вони працюватимуть "дуже передбачувано".

[ + – ] Цимбалюк упевнений, що разом із Полозовим вони "всіх порвуть"

"Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", що дозволяють натягувати норму на будь-які обставини. Додатковою ознакою узгодженої атаки на Романа є злив через пропагандистські смітники різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності", — написав захисник українця.

Як відреагував Цимбалюк?

Журналіст пише про "цікавий і закономірний" поворот у його репортерській роботі.

"Часи нині неспокійні. Хунта біснується та зводить наклеп... Рано чи пізно вони почнуть гризти одне одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо", – повідомив він.

Нагадаємо, що на початку грудня Цимбалюка допитували в московській прокуратурі, його звинувачували в розпалюванні ненависті та ворожнечі проти громадян РФ та інкримінували 15 діб арешту або 100 годин обов'язкових робіт. Тоді журналіст називав себе пацифістом і виступав за мирний союз України та Росії.

Українського журналіста не вперше затримують у Москві. У 2017 році він узяв інтерв'ю в побитого аспіранта Московського державного університету (МДУ), після чого Цимбалюка затримала поліція. Його визволенню сприяв український консул.