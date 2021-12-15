"Хунта беснуется и клевещет": в России украинского журналиста Цимбалюка обвинили в экстремизме

Украинский журналист считает, что в его карьере репортера произошел "любопытный и закономерный" поворот. В России ему могут приписать несколько дел по статье об экстремизме.

Украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в России, обвинили в экстремизме. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Николай Полозов.

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Роман Цимбалюк работает журналистом украинского информагентства УНИАН в Москве. Он является единственным корреспондентом из Украины, которого аккредитовали для работы в России.

"Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме", – проинформировал Полозов.

Украинец рискует получить несколько дел по статье 20.3.1 Кодекса РФ об админправонарушениях, добавил он.

Эта статья предполагает наказание за пропаганду ненависти, вражды, унижения достоинства индивида или группы лиц по половым, расовым, религиозным и национальным признакам.

Полозов указывает на тонкую грань между "административным" и "уголовным" экстремизмом в нормах российского законодательства. По словам адвоката, выводы сделают российские эксперты, но в "политических" делах они будут работать "весьма предсказуемо".

[ + – ] Цимбалюк уверен, что вместе с Полозовым они "всех порвут"

"Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства. Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские помойки различной якобы дискредитирующей информации, например абсурдных обвинений в шпионской деятельности", – написал защитник украинца.

Как отреагировал Цимбалюк?

Журналист пишет о "любопытном и закономерном" повороте в его репортерской работе.

"Времена нынче неспокойные. Хунта беснуется и клевещет…Рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем", – сообщил он.

Напомним, что в начале декабря Цимбалюка допрашивали в московской прокуратуре, его обвиняли в разжигании ненависти и вражды против граждан РФ и инкриминировали 15 суток ареста или 100 часов обязательных работ. Тогда журналист называл себя пацифистом и выступал за мирный союз Украины и России.

Украинского журналиста не первый раз задерживают в Москве. В 2017 году он взял интервью у избитого аспиранта Московского государственного университета (МГУ), после этого Цимбалюка задержала полиция. Его освобождению способствовал украинский консул.