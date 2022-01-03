"Не хочу стать заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Такое решение журналист принял, боясь за собственную безопасность. Накануне прокуратура РФ заинтересовалась роликами Цимбалюка в YouTube, в которых силовики нашли признаки "разжигания ненависти либо вражды к россиянам".

Роман Цимбалюк заявил, что выехал из России из-за того, что боится за собственную безопасность. О том, что журналист уехал из России стало известно из интервью украинскому изданию hromadske.

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"Пока российская хунта говорит, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", — сказал он.

Также Цимбалюк сообщил, что неизвестно, заведено ли дело вообще, но он и его адвокат серьезно относятся к таким вызовам в прокуратуру и публикациям в росСМИ, поскольку есть угроза того, что его будут разыскивать через Интрепол.

"Сейчас у меня мало информации. На допрос пришел мой адвокат, а прокуроры не явились на встречу. Моему адвокату сказали в прокуратуре, что вызов на допрос отозвали. Я не хочу возвращаться в Россию, так как не хочу стать заложником Кремля и ждать пока меня обменяют", — рассказал журналист.

Что вменяют Цимбалюку?

Напоминаем, что украинского журналиста вызвали на допрос в Москве еще в начале декабря. Поводом для проверки стали видеоролики в Youtube, в которых правоохранители РФ нашли признаки "разжигания ненависти либо вражды к россиянам".

По словам адвоката Цимбалюка Николая Полозова, на журналиста собираются завести дело по статье "экстремизм". В российских СМИ сообщалось, что против Цимбалюка будет открыто дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание межнациональной розни). Эта статья предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Также Цимбалюк в интервью высказал свое мнение по поводу пресс-конференции Владимира Путина и о возможности полномасштабной войны России и Украины.

В 2017 году Цимбалюка уже задерживали правоохранители в России после записи интервью с аспирантом МГУ, который вывесил флаг Украины. Через несколько часов их отпустили.