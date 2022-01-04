В Тюмени горел нефтеперерабатывающий завод, очевидцы слышали взрыв (фото, видео)

C территории завода вырывалось пламя, возле ближайшей автозаправки люди почувствовали сильную ударную волну.

В российском городе Тюмень утром 4 января горели помещения Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Об этом сообщило местное отделение министерства по чрезвычайным ситуациям.

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На территории завода загорелась фракционная колонна.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение колонны на площади 100 квадратных метров", – уточнили в МЧС.

РБК со ссылкой на очевидцев сообщило, что огонь распространился за считанные секунды. Некоторые из пользователей утверждают, что слышали взрыв.

На кадрах, которые сняли спасатели, видны облака дыма и огонь, вырывающийся с территории предприятия.

"Ехал по дороге, недалеко от автозаправки рядом с АНПЗ почувствовал сильную ударную волну", — прокомментировал один из жителей Тюмени.

Один из работников АНПЗ рассказал, что на месте пожара не было нефтяных резервуаров.

Пожар локализовали в 9:20 по местному времени. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация не проводилась.

[ + – ] АПНЗ принадлежит заместителю совета директоров банка "Авангард"

К тушению пожара привлекли 84 человека и 26 единицы техники, отметили в МЧС.

Обанкротившийся АПНЗ в мае этого года выкупила компания "Русинвест", принадлежащая заместителю совета директоров банка "Авангард" Анатолию Яблонскому. Активы завода продали за 110,8 млрд рублей (148,2 млн долларов).

Напомним, что в Мексике в июле прошлого года произошел пожар на подводном газопроводе Pemex. Ярко-оранжевое пламя, выскакивающее из воды, многие сравнивали с "огненным глазом".

В марте 2021 года в Индонезии произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, мощности которого позволяли перерабатывать 125 тысяч баррелей нефти за день.