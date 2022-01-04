У Тюмені горів нафтопереробний завод, очевидці чули вибух (фото, відео)

Із території заводу виривалося полум'я, біля найближчої автозаправки люди відчули сильну ударну хвилю.

У російському місті Тюмень уранці 4 січня горіли приміщення Антипінського нафтопереробного заводу (АНПЗ). Про це повідомило місцеве відділення міністерства з надзвичайних ситуацій.

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На території заводу спалахнула фракційна колона.

"На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося горіння колони на площі 100 квадратних метрів", – уточнили в МНС.

РБК з посиланням на очевидців повідомило, що вогонь поширився за лічені секунди. Деякі користувачі стверджують, що чули вибух.

На кадрах, які зняли рятувальники, видно хмари диму та вогонь, що виривається з території підприємства.

"Їхав дорогою, недалеко від автозаправки поруч із АНПЗ відчув сильну ударну хвилю", — прокоментував один із мешканців Тюмені.

Один із працівників АНПЗ розповів, що на місці пожежі не було нафтових резервуарів.

Пожежу локалізували о 9:20 за місцевим часом. Загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає, евакуацію не проводили.

[ + – ] АПНЗ належить заступнику ради директорів банку "Авангард"

До гасіння пожежі залучили 84 особи та 26 одиниць техніки, зазначили в МНС.

Збанкрутілий АПНЗ у травні цього року викупила компанія "Русінвест", яка належить заступнику ради директорів банку "Авангард" Анатолію Яблонському. Активи заводу продали за 110,8 млрд рублів (148,2 млн доларів).

Нагадаємо, що в Мексиці в липні минулого року сталася пожежа на підводному газопроводі Pemex. Яскраво-жовтогаряче полум'я, що вискакує з води, багато хто порівнював з "вогненним оком".

У березні 2021 року в Індонезії стався потужний вибух на нафтопереробному заводі, потужності якого дозволяли переробляти 125 тисяч барелів нафти на день.