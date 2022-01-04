Украинский турист рассказал, как вылечился от коронавируса в пустыне Сахара (фото)

Джип путешественника застрял в песках в 150 км от ближайшей больницы. На двоих с товарищем, который лежал с лихорадкой, оставалось 4 бутылки воды.

Украинский путешественник из Киева Константин Лиорек, имя которого занесено в Национальный реестр рекордов Украины, во время экспедиции по пустыне Сахара заболел коронавирусом. Для того, чтобы получить медицинскую помощь и не погибнуть под палящим солнцем киевлянину пришлось преодолеть 2000 км. О своих приключениях и борьбе с опасной болезнью путешественник рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев".

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[ + – ] В Центре Сахары

Константин со своими товарищами решили побывать в "Сердце Сахары" и организовали путешествие в африканскую республику Чад. Экспедиция должна была занять около двух недель. За это время путешественники планировали побывать в горном плато Эннеди и посетить живописный оазис Гельта д` Аршей.

[ + – ] Плато Эннеди на северо-востоке Чада

Группа туристов сумела добраться к намеченной цели, однако, дойдя до ущелья, Константин почувствовал сильную слабость, а после того, как вечером замерял температуру, градусник показал — 39,5. По словам киевлянина, он не мог себе даже представить, что заболел коронавирусом, поскольку перед путешествием привился двумя дозами вакцины Moderna.

"Я даже не мог подумать , что это может быть коронавирус, были предположения, что это просто простуда, которая скоро пройдет. К ближайшей нормальной больнице в столице Нджамене было около 2000 км по бездорожью, 3 — 4 дня в пути… Это же надо было заехать в самое отдаленное от цивилизации место на планете Земля, чтобы заболеть здесь коронавирусом", — рассказал Константин.

Но путешественники не сдавались — они сумели добраться до города Фада, а там арендовать авто до Калаита. Туристы ехали под палящим солнцем при температуре в 50 градусов, при этом у Константина и его товарища держалась температура тела в районе 39 градусов. Но через некоторые времы джип застрял в песках, а на двоих с товарищем у них оставалось 4 бутылки воды. Машина чудом выбралась из песков, но ехать так же быстро, как раньше уже не могла. Туристам повезло, и они встретили машину, которая ехала им навстречу — ею они и добрались до поселения. Переночевав под открытым небом, им все же удалось добраться до Абеше, а дальше рейсовым автобусом доехать до столицы Нджамени, где попали в больницу под названием "Модерна".

[ + – ] Больнице для больных на COVID-19 в Нджамене

"Нам сделали ПЦР-тест, взяли кровь на анализ и отвезли в специальную клинику — центр для больных коронавирусом, который находился за городом. Нас начали лечить согласно регламента ВОЗ — капельницами с антибиотиками, парацетамолом и витаминами", — сказал Лиорек, отметив при этом, что больница была хорошо оснащена.

У товарища Константина была обнаружена еще и малярия, которую врачи быстро локализовали и вылечили. Всего товарищи провели в больнице две недели, во время которых получили квалифицированное лечение.

Константин рассказал, что не знает, смог бы он остаться живым после инфицирования в таких условиях, если бы не вакцинация.

"Поэтому я призываю всех пройти вакцинацию и относиться к своему здоровью очень внимательно! А еще я понял, что нельзя расслабляться и брать себя в руки", — убежден Константин, в заключение посоветовав в таких ситуациях принимать парацетамол и пить много воды.

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