Український турист розповів, як вилікувався від коронавірусу в пустелі Сахара (фото)

Джип мандрівника застряг у пісках за 150 км від найближчої лікарні. На двох із товаришем, який лежав із лихоманкою, залишалося 4 пляшки води.

Український мандрівник із Києва Костянтин Ліорек, ім'я якого занесено до Національного реєстру рекордів України, під час експедиції пустелею Сахара захворів на коронавірус. Для того, щоб отримати медичну допомогу та не загинути під палючим сонцем, киянину довелося подолати 2000 км. Про свої пригоди та боротьбу з небезпечною хворобою мандрівник розповів в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

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[ + – ] У Центрі Сахари

Костянтин зі своїми товаришами вирішили побувати у "Серці Сахари" та організували подорож до африканської республіки Чад. Експедиція мала зайняти близько двох тижнів. За цей час мандрівники планували побувати в гірському плато Еннеді та відвідати мальовничу оазу Гельта д`Аршей.

[ + – ] Плато Еннеді на північному сході Чаду

Група туристів зуміла дістатись наміченої мети, однак, дійшовши до ущелини, Костянтин відчув сильну слабкість, а після того, як увечері заміряв температуру, градусник показав — 39,5. За словами киянина, він не міг собі навіть уявити, що захворів на коронавірус, оскільки перед подорожжю прищепився двома дозами вакцини Moderna.

"Я навіть не міг подумати, що це може бути коронавірус, були припущення, що це просто застуда, яка скоро пройде. До найближчої нормальної лікарні в столиці Нджамені було близько 2000 км за бездоріжжям, 3-4 дні в дорозі... Це ж треба було заїхати в найвіддаленіше від цивілізації місце на планеті Земля, щоб захворіти тут на коронавірус", — розповів Костянтин.

Але мандрівники не здавалися — вони зуміли дістатися міста Фада, а там орендувати авто до Калаїта. Туристи їхали під палючим сонцем при температурі 50 градусів, при цьому в Костянтина та його товариша трималася температура тіла приблизно 39 градусів. Але через деякий час джип застряг у пісках, а на двох із товаришем у них залишалося 4 пляшки води. Машина дивом вибралася з пісків, але їхати так швидко, як раніше, вже не могла. Туристам пощастило, і вони зустріли машину, яка їхала назустріч — нею вони й дісталися до поселення. Переночувавши просто неба, їм все ж таки вдалося дістатися Абеші, а далі рейсовим автобусом доїхати до столиці Нджамені, де потрапили до лікарні під назвою "Модерна".

[ + – ] Лікарні для хворих на COVID-19 у Нджамені

"Нам зробили ПЛР-тест, взяли кров на аналіз і відвезли до спеціальної клініки — центру для хворих на коронавірус, який розташований за містом. Нас почали лікувати згідно з регламентом ВООЗ — крапельницями з антибіотиками, парацетамолом та вітамінами", — сказав Ліорек, зазначивши при цьому, що лікарня була добре оснащена.

У товариша Костянтина було виявлено ще й малярію, яку лікарі швидко локалізували та вилікували. Загалом товариші провели в лікарні два тижні, під час яких отримали кваліфіковане лікування.

Костянтин розповів, що не знає, чи зміг би він залишитися живим після інфікування в таких умовах, якби не вакцинація.

"Тому я закликаю всіх пройти вакцинацію і ставитися до свого здоров'я дуже уважно! А ще я зрозумів, що не можна розслаблятися і брати себе в руки", — переконаний Костянтин, насамкінець порадивши в таких ситуаціях приймати парацетамол і пити багато води.

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