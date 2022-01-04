В Чили десятки тысяч пчел помешали силовикам разогнать митинг пасечников (видео)

Пчеловоды вышли на улицы, требуя от правительства помощи в борьбе с длительной засухой. В результате инцидента семь правоохранителей пришлось госпитализировать.

Семь полицейских были госпитализированы в Чили после того, как их ужалили пчелы во время акции протеста пчеловодов 4 января перед президентским дворцом в Сантьяго. Также после митинга были задержаны четверо пчеловодов, пишет SBS News.

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Во время акции протеста пасечники требовали от правительства помощи в борьбе с длительной засухой, которая продолжается в Чили с 2010 года. По мнению ученых, в этом частично виновато изменение климата.

Из-за нехватки дождей гибнут растения, а вслед за ними и популяции пчел, что отражается на производстве меда и жизни пасечников.

Пчеловоды требовали, чтобы правительство повысило цены на мед или предоставило субсидии производителям продукта, также они попросили о встрече с президентом страны Себастьяном Пинерой.

На площади перед президентским дворцом пчеловоды установили около 60 ульев, в которых было около 10 000 пчел,

"Если пчелы умрут, жизни не будет. Это то, что мы хотели подчеркнуть этой демонстрацией", — говорит один из пчеловодов, Хосе Итурра.

[ + – ] Семь полицейских были госпитализированы после укусов пчел

В Министерства сельского хозяйства страны также обеспокоены влиянием засухи на пчел.

Как сообщают представители власти, правительство уже несколько месяцев оказывает помощь 20 общинам, испытывающим острую нехватку воды.

По словам представителей полиции, семь правоохранителей были доставлены в больницу после того, как их ужалили пчелы, когда они пытались арестовать пчеловодов и убрать ульи с улицы.

Ранее Фокус писал, что на Коста-Рике пчелы-падальщики отрастили зубы и питаются мясом. Как выяснили исследователи, микробиом кишечника пчел-стервятников схож с бактериями в пищеварительной системы гиен и других животных, поедающих падаль.