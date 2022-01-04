У Чилі десятки тисяч бджіл завадили силовикам розігнати мітинг пасічників (відео)

Бджолярі вийшли на вулиці, вимагаючи від уряду допомоги в боротьбі з тривалою посухою. Внаслідок інциденту сімох правоохоронців довелося госпіталізувати.

Сімох поліцейських було госпіталізовано до Чилі після того, як їх ужалили бджоли під час акції протесту бджолярів 4 січня перед президентським палацом у Сантьяго. Також після мітингу було затримано чотирьох бджолярів, пише SBS News.

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Під час акції протесту пасічники вимагали від уряду допомоги в боротьбі з тривалою посухою, яка триває в Чилі з 2010 року. На думку вчених, у цьому частково винна зміна клімату.

Через брак дощів гинуть рослини, а слідом за ними й популяції бджіл, що відбивається на виробництві меду та житті пасічників.

Бджолярі вимагали, щоб уряд підвищив ціни на мед або надав субсидії виробникам продукту, також вони попросили про зустріч із президентом країни Себастьяном Пінерою.

На площі перед президентським палацом бджолярі встановили близько 60 вуликів, у яких було близько 10 000 бджіл,

"Якщо бджоли помруть, життя не буде. Це те, що ми хотіли підкреслити цією демонстрацією", — каже один із бджолярів Хосе Ітурра.

[ + – ] Сімох поліцейських було госпіталізовано після укусів бджіл

У Міністерстві сільського господарства країни також стурбовані впливом посухи на бджіл.

Як повідомляють представники влади, уряд уже кілька місяців надає допомогу 20 громадам, які зазнають гострої нестачі води.

За словами представників поліції, сім правоохоронців було доставлено до лікарні після того, як їх ужалили бджоли, коли вони намагалися заарештувати бджолярів і прибрати вулики з вулиці.

Раніше Фокус писав, що на Коста-Ріці бджоли-падальники відростили зуби та харчуються м'ясом. Як з'ясували дослідники, мікробіом кишечника бджіл-стерв'ятників схожий на бактерії в травній системі гієн та інших тварин, які поїдають падаль.