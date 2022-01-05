В России педофил-рецидивист с другом похитил 5-летнюю девочку: ее насиловали и убили (видео)

Один из убийц ранее сидел за педофилию и детскую порнографию. Он вышел из колонии в прошлом году.

В российской Косторме произошло похищение и жестокое убийство пятилетней девочки. Злоумышленники также изнасиловали жертву, сообщает канал 112.

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Известно, что 4 января 5-летняя девочка вышла гулять к Дому культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных похитили ее и унесли в неизвестном направлении. Позднее "112" опубликовал кадры момента преступления.

Известно, что злоумышленники сначала изнасиловали девочку в местном общежитии, а затем нанесли несколько ударов ножом. Комнату, где происходило преступление, задержанные арендовали. После убийства они спрятали тело в спортивную сумку.

Подозреваемые уже признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Как оказалось, один из виновников трагедии — педофил-рецидивист. Речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его сообщник 24-летний Вадим Беляков также сидел, но за кражу денег с банковского счета.

Герасимов на момент преступления находился под административным надзором после того, как освободился из колонии в марте прошлого года. В течение 8 лет осужденный должен был ежемесячно посещать органы внутренних дел. Также ему были запрещены выезды за пределы города и пребывание в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, в местах проведения массовых мероприятий с участием детей.

Ранее сообщалось, что в Киеве избрали меру пресечения для жителя Волынской области, который регулярно насиловал своего крестника, снимал видео и сливал его в сеть.

Напомним, летом 2019 года в Одесской области произошло убийство малолетней Даши Лукьяненко, которую преступник предварительно изнасиловал. Ее тело нашли спустя несколько дней в выгребной яме. Педофилом оказался 22-летний парень. Это дело стало резонансным и заставило нардепов зарегистрировать в парламенте так называемый законопроект Даши Лукьяненко, предусматривающий химическую кастрацию педофилов. Сначала предлагалось делать это принудительно, затем добровольно — виновник мог получить досрочное освобождение из тюрьмы за насилие над малолетними при согласии на химическую кастрацию. Однако даже это смягчающее наказание вычеркнули из закона перед итоговым голосованием в Раде — против него выступили ряд правозащитных организаций ("Форпост", Центр гражданских свобод, Центр прав человека ZMINA и другие). Они назвали химическую кастрацию "надругательством над принципами права".