У Росії педофіл-рецидивіст із другом викрав 5-річну дівчинку: її ґвалтували та вбили (відео)

Один з убивць раніше сидів за педофілію та дитячу порнографію. Він вийшов із колонії минулого року.

У російській Костормі сталося викрадення та жорстоке вбивство п'ятирічної дівчинки. Зловмисники також зґвалтували жертву, повідомляє канал 112.

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Відомо, що 4 січня 5-річна дівчинка вийшла гуляти до Будинку культури, де працювала її мати. Через деякий час двоє невідомих викрали її і забрали в невідомому напрямку. Пізніше 112 опублікував кадри моменту злочину.

Відомо, що зловмисники спочатку зґвалтували дівчинку в місцевому гуртожитку, а потім завдали кількох ударів ножем. Кімнату, де стався злочин, затримані орендували. Після вбивства вони сховали тіло в спортивну сумку.

Підозрювані вже зізналися у скоєнні злочину. Порушено кримінальну справу за статтею про вбивство малолітнього.

Як з'ясувалося, один із винуватців трагедії — педофіл-рецидивіст. Йдеться про 44-річного Дениса Герасимова, який раніше притягувався до відповідальності за виготовлення дитячої порнографії та педофілію. Його спільник 24-річний Вадим Біляков також сидів, але за крадіжку грошей з банківського рахунку.

Герасимов на момент злочину був під адміністративним наглядом після того, як звільнився з колонії у березні минулого року. Протягом 8 років засуджений мав щомісяця відвідувати органи внутрішніх справ. Також йому були заборонені виїзди за межі міста та перебування у місцях розташування дошкільних і загальноосвітніх закладів, у місцях проведення масових заходів за участю дітей.

Раніше повідомлялося, що в Києві обрали запобіжний захід для жителя Волинської області, який регулярно ґвалтував свого хрещеника, знімав відео та зливав його в мережу.

Нагадаємо, влітку 2019 року на Одещині сталося вбивство малолітньої Даші Лук'яненко, яку злочинець попередньо зґвалтував. Її тіло знайшли за кілька днів у вигрібній ямі. Педофілом виявився 22-річний хлопець. Ця справа стала резонансною та змусила нардепів зареєструвати в парламенті так званий законопроєкт Даші Лук'яненко, який передбачає хімічну кастрацію педофілів. Спочатку пропонувалося робити це примусово, а потім добровільно — винуватець міг отримати дострокове визволення з в'язниці за насильство над малолітніми за згодою на хімічну кастрацію. Проте навіть це пом'якшувальне покарання викреслили із закону перед підсумковим голосуванням у Раді — проти нього виступила низка правозахисних організацій ("Форпост", Центр громадянських свобод, Центр прав людини ZMINA й інші). Вони назвали хімічну кастрацію "знущанням над принципами права".