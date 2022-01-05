Роберт Де Ниро обвинил бывшую личную помощницу в краже трех миллионов авиамиль

Актер утверждает, что сотрудница его компании Canal Productions Грэм Робинсон истратила корпоративные мили на личные перелеты. Еще 4,5 млн миль она перевела на свой счет.

Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро, подавший иск на $6 млн против своей бывшей помощницы Грэм Робинсон, утверждает, что за четыре года работы в его компании Canal Productions она самовольно тратила его бонусные мили для собственных авиаперелетов, сообщает Radar Online.

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Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания, недавно де Ниро включил в пакет письмо личного адвоката, датированное 2019 годом к своей экс-сотруднице, где утверждается, что она за два года конвертировала более 7 миллионов миль Delta SkyMiles, использовав три миллиона на личные поездки (стоимость которых составляет примерно $300 тыс) и переведя еще 4,5 миллиона на личный счет. На что потратила корпоративные мили Робинсон, не сообщается, но это, например, 433 перелета из Нью-Йорка в Лондон и обратно, 326 полетов из Нью-Йорка в Киев в обе стороны и так далее.

Кто такая Грэм Робинсон

По информации Vanity Fair, Робинсон впервые начала работать на Де Ниро в качестве помощника в 2008 году. Она поднялась в компании до поста вице-президента по производству и финансам, а ее зарплата составила $300 тыс. в год. В апреле 2019 года Грэм ушла в отставку очевидно, из-за опасений по поводу "корпоративного саботажа", говорится в иске.

[ + – ] Грэм Робинсон 11 лет работала на Де Ниро Фото: The Daily Mail

В чем Де Ниро обвиняет Робинсон

Кроме присвоения корпоративных миль, которые авиакомпании в качестве бонусов начисляют пассажирам за частые перелеты, Де Ниро обвинил ее в использовании корпоративной карты American Express для оплаты такси Uber ($32 тыс) и покрытия расходов на питание во время отпуска в Лондоне. Она потратила $2600 на проживание в отеле Montage во время поездки в Лос-Анджелес, а также $156 за ужин в Nobu и $604 на второй обед в дорогом ресторане.

В иске говорится, что Грэм за два года незаконно спустила $12 696,65 в ресторане Паолы, шикарной закусочной в Нью-Йорке, а также оставила $8923 доллара в дорогих продуктовых магазинах Dean and Deluca и Whole Foods рядом с ее домом в Карнеги-Хилл и $3000 – в цветочном магазине на Лексингтон-авеню, включая договоренность на $1311 долларов в ее день рождения.

[ + – ] На продукты в магазинах Dean and Deluca и Whole Foods Робинсон потратила $ 8923 Фото: bloomberg.com

Еще $729 долларов Грэм потратила на арендованный автомобиль и еще несколько сотен долларов – на такси, несмотря на то, что арендованный автомобиль был в ее распоряжении.

Сюда также входили траты на оплату присмотра за ее собаками, покупку сумочек Louis Vuitton, фотоаппаратов, iPhone, занятий пилатесом, услуги химчистки и на "личные мелочи".

Кроме непомерных трат с корпоративной карты, Грэм также вменяют недобросовестное отношение к работе. Обзор аккаунта Canal Netflix, к которому у нее был доступ, показал, что Робинсон тратила астрономическое количество времени на доступ к этим шоу, не только по выходным и праздникам. По информации, изложенной в иске, она часами смотрела в офисе телешоу, в том числе 55 эпизодов "Друзья" за четыре дня, 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 эпизодов "Шиттс Крик".

"Просмотр шоу на Netflix никоим образом не был частью служебных обязанностей Робинсон и являлся ее личным развлечением в то время, когда ей платили за работу", – утверждает истец.

Ответчица называет все обвинения надуманными и абсурдными.

[ + – ] Роберт Де Ниро требует от помощницы возместить все расходы, деньги на которые она тратила с корпоративных карт его компании

Ответный удар

В свою очередь Робинсон подала против Де Ниро ответный иск на сумму $12 млн, где обвинила его в гендерной дискриминации. Она утверждает, что босс создал ей на работе токсичные условия, оскорблял ее и разговаривал с ней "враждебно, оскорбительно и устрашающе", давал "сексуально заряженные комментарии" и подвергал ее "нежелательному физическому контакту".

Хоть актер и опровергал все обвинения, в сообщениях голосовой почты 2012 года, просочившихся в СМИ, можно услышать, как Де Ниро кричит на Робинсон, называя ее "испорченной девчонкой", говоря: "Как ты посмела, черт возьми, неуважительно относиться ко мне?" и угрожает ей.

Она подчеркивает, что такое поведение не было необычным для знаменитого актера, который, как утверждается, неоднократно оскорблял свою сотрудницу.

"Для мистера Де Ниро в состоянии алкогольного опьянения было обычным делом звонить мисс Робинсон -– звать ее по имени, ругать ее, оскорблять ее", – заявила адвокат истицы Александра Харвин Fox Business в январе 2020 года.

Харвин также утверждал, что Робинсон "попросили сделать то, что ее коллеги-мужчины никогда не просили делать, например, почесать спину мистеру Де Ниро, застегнуть его пуговицы, завязать ему галстуки". В иске также говорится, что ей было приказано будить его, когда он спал.

На данный момент оба судебных разбирательства продолжаются, и ни одна из сторон не готова признать свою неправоту.

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