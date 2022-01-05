Роберт Де Ніро звинуватив колишню особисту помічницю в крадіжці 7,5 мільйонів авіаміль
Актор стверджує, що співробітниця його компанії Canal Productions Грем Робінсон витратила корпоративні милі на особисті перельоти. Ще 4,5 млн миль вона переказала на свій рахунок.
Американський актор, продюсер і режисер Роберт Де Ніро, який подав позов на $6 млн проти своєї колишньої помічниці Грем Робінсон, стверджує, що за чотири роки роботи в його компанії Canal Productions вона самовільно витрачала його бонусні милі для власних авіаперельотів, повідомляє Radar Online.
Згідно із судовими документами, що опинилися у розпорядженні видання, нещодавно де Ніро додав у пакет лист особистого адвоката, датований 2019 роком до своєї ексспівробітниці, де стверджується, що вона за два роки конвертувала понад 7 мільйонів миль Delta SkyMiles, використавши три мільйони на особисті поїздки (вартість яких становить приблизно $300 тис) і переказавши ще 4,5 мільйони на особистий рахунок. На що витратила корпоративні милі Робінсон, не повідомляється, але це, наприклад, 433 перельоти з Нью-Йорка в Лондон і назад, 326 польотів із Нью-Йорка в Київ в обидва боки тощо.
Хто така Грем Робінсон
За інформацією Vanity Fair, Робінсон уперше почала працювати на Де Ніро як помічниця в 2008 році. Вона піднялася в компанії до поста віцепрезидентки з виробництва та фінансів, а її зарплата становила $300 тис. на рік. У квітні 2019 року Грем пішла у відставку, очевидно, через побоювання з приводу "корпоративного саботажу", йдеться в позові.
У чому Де Ніро звинувачує Робінсон
Крім присвоєння корпоративних миль, які авіакомпанії як бонуси нараховують пасажирам за часті перельоти, Де Ніро звинуватив її у використанні корпоративної картки American Express для оплати таксі Uber ($32 тис.) і покриття витрат на харчування під час відпустки у Лондоні. Вона витратила $2 600 на проживання в готелі Montage під час поїздки в Лос-Анджелес, а також $156 за вечерю в Nobu та $604 на другий обід у дорогому ресторані.
У позові йдеться, що Грем за два роки незаконно спустила $12 696,65 у ресторані Паоли, шикарній закусочній у Нью-Йорку, а також залишила $8 923 доларів у дорогих продуктових магазинах Dean and Deluca та Whole Foods поряд з її будинком у Карнегі-Гілл і $3 000 — у квітковому магазині на Лексінгтон-авеню, враховуючи домовленість на $1 311 доларів у день народження.
Ще $729 доларів Грем витратила на орендований автомобіль і ще кілька сотень доларів — на таксі, незважаючи на те, що орендований автомобіль був у її розпорядженні.
Сюди також входили витрати на оплату нагляду за її собаками, покупку сумочок Louis Vuitton, фотоапаратів, iPhone, занять пілатесом, послуги хімчистки й "особисті дрібниці".
Крім непомірних витрат із корпоративної карти, Грем також звинувачують у недобросовісному ставленні до роботи. Огляд акаунту Canal Netflix, до якого у неї був доступ, показав, що Робінсон витрачала астрономічну кількість часу на доступ до цих шоу, не лише у вихідні та свята. За інформацією, викладеною в позові, вона годинами дивилася в офісі телешоу, зокрема 55 епізодів "Друзі" за чотири дні, 20 епізодів серіалу "Уповільнений розвиток" і 10 епізодів "Шіттс Крік".
"Перегляд шоу на Netflix аж ніяк не був частиною службових обов'язків Робінсон і був її особистою розвагою в той час, коли їй платили за роботу", — стверджує позивач.
Відповідачка називає всі звинувачення надуманими й абсурдними.
Удар у відповідь
Зі свого боку Робінсон подала проти Де Ніро позов у відповідь на суму $12 млн, де звинуватила його в гендерній дискримінації. Вона стверджує, що бос створив їй на роботі токсичні умови, ображав її і розмовляв із нею "вороже, образливо та жахливо", давав "сексуально заряджені коментарі" і піддав її "небажаному фізичному контакту".
Хоч актор і спростовував усі звинувачення, в повідомленнях голосової пошти 2012 року, що просочилися в ЗМІ, можна почути, як Де Ніро кричить на Робінсон, називаючи її "зіпсованим дівчиськом", кажучи: "Як ти посміла, чорт забирай, неповажно ставитися до мене?" і погрожує їй.
Вона наголошує, що така поведінка не була незвичайною для знаменитого актора, який, як стверджується, неодноразово ображав свою співробітницю.
"Для містера Де Ніро в стані алкогольного сп'яніння було звичайною справою дзвонити міс Робінсон — кликати її на ім'я, лаяти її, ображати її", — заявила адвокатка позивачки Олександра Гарвін Fox Business у січні 2020 року.
Гарвін також стверджувала, що Робінсон "попросили зробити те, що її колеги-чоловіки ніколи не просили робити, наприклад, почухати спину містеру Де Ніро, застебнути його гудзики, зав'язати краватки". У позові також сказано, що їй було наказано будити його, коли він спав.
Наразі обидва судові розгляди продовжуються, і жодна зі сторін не готова визнати свою неправоту.
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