В Германии пастухи выстроили стадо овец и коз в форме шприца (видео)

Организаторы уверяют, что с помощью акции хотели "достучаться до сознания жителей" страны, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Немецкий фермер Ханспетер Этцольд из города Шневердинген, что на севере Германии выстроил на поле 700 овец и коз в форме огромного 100-метрового шприца. Таким оригинальным способом немец хочет привлечь внимание соотечественников к проблеме низкой вакцинации в стране, сообщает Reuters.

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Этцольд надеется, что с помощью его акции можно достучаться до сознания жителей Германии, которые не решаются пройти вакцинацию от COVID-19. Поэтому он решил провести необычное мероприятие для тех сограждан, на которых не действуют рациональные аргументы.

"Овцы популярны среди людей и несут положительный эмоциональный оттенок. Поэтому, возможно, они могут эмоционально воздействовать на многих людей, когда ни логика, ни научные рассуждения уже не помогают", — сказал он журналистам издания.

Животные, которые принадлежат фермеру Штеффену Шмидту и его жене, были выстроены в нужную форму при помощи кусочков хлеба, положенными на землю. В нужный момент когда они выстроились в форме шприца, беспилотник сделал снимок из воздуха.

Издание также сообщает, что по данным немецкого Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, на 4 января 2022 года 71,3% населения Германии получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, а 39,3% сделали повторные прививки. Эти цифры практически подтверждаются данными Минфина, согласно которым из почти 151 млн жителей Германии полностью вакцинировано 59,4 млн человек. Такие показатели ставят Германию в ряд западноевропейских стран с самым низким уровнем вакцинации.

Ранее сообщалось, что сотрудники гипермаркета "Сима-ленд" в Екатеринбурге организовали массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. Держа в руках российские флаги они выстроились на парковке в форме надписи "Путин – наш президент".

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