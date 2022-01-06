У Німеччині пастухи збудували стадо овець та кіз у формі шприца (відео)

Організатори запевняють, що за допомогою акції хотіли "достукатися до свідомості мешканців" країни, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Німецький фермер Ханспетер Етцольд із міста Шневердінген, що на півночі Німеччини, збудував на полі 700 овець та кіз у формі величезного 100-метрового шприца. У такий оригінальний спосіб німець хоче привернути увагу співвітчизників до проблеми низької вакцинації в країні, повідомляє Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Етцольд сподівається, що за його допомогою можна достукатися до свідомості жителів Німеччини, які не наважуються пройти вакцинацію від COVID-19. Тому він вирішив провести незвичайний захід для тих співгромадян, на яких не діють раціональні аргументи.

"Вівці популярні серед людей і несуть позитивний емоційний відтінок. Тому, можливо, вони можуть емоційно вплинути на багатьох людей, коли ні логіка, ні наукові міркування вже не допомагають", — сказав він журналістам видання.

Тварини, які належать фермеру Штеффену Шмідту та його дружині, були вишикувані в потрібну форму за допомогою шматочків хліба, покладеними на землю. У потрібний момент, коли вони вишикувалися у формі шприца, безпілотник зробив знімок з повітря.

Видання також повідомляє, що, за даними німецького Інституту інфекційних захворювань імені Роберта Коха, на 4 січня 2022 року 71,3% населення Німеччини отримав дві дози вакцини від коронавірусної інфекції, а 39,3% зробили повторне щеплення. Ці цифри практично підтверджуються даними Мінфіну, згідно з якими майже зі 151 млн жителів Німеччини повністю вакциновано 59,4 млн осіб. Такі показники ставлять Німеччину до низки західноєвропейських країн з найнижчим рівнем вакцинації.

Раніше повідомлялося, що співробітники гіпермаркету "Сіма-ленд" в Єкатеринбурзі організували масовий флешмоб на підтримку президента РФ Володимира Путіна. Тримаючи в руках російські прапори, вони вишикувалися на паркуванні у формі напису "Путін – наш президент".

У Чернігові пройшов флешмоб з бійцями АТО, військовими та студентами, під час якого учасники віджалися 22 рази. Головна мета проведення флешмобу – підтримка учасників бойових дій з посттравматичним синдромом.