В РФ співробітники гіпермаркету вишикувалися в напис "Путін — наш президент" (відео)

Це вже друга акція співробітників гіпермаркету за останній місяць. Чи виходили співробітники завласним бажанням або їх змусило керівництво — невідомо.

У російському Єкатеринбурзі співробітники гіпермаркету "Сима-ленд" організували другий за останній час масовий флешмоб на підтримку президента РФ Володимира Путіна. Відповідні відео опублікувало видання Znak.com.

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Як видно, у флешмобі беруть участь декілька тисяч співробітників підприємства. З російськими прапорами в руках вони пройшли колоною вздовж головного корпусу гіпермаркету, після чого вишикувалися на парковці в напис "Путін — наш президент". У певний момент учасники заходу викрикують "Путін — наш президент!" і "Володимир Володимирович, ми з вами!".

Компанія "Сима-ленд" займається продажем товарів для будинку, роботи і відпочинку.

Слід зазначити, що наприкінці січня співробітники компанії вже провели одну схожу акцію. Тоді вони в однаковій формі під пісню Наргіз "Нас бьют, мы летаем" станцювали на тлі прапора Російської Федерації.

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Нагадаємо, раніше в Росії пройшла хвиля акцій прихильників опозиціонера Олексія Навального. 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці та влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин із початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4 000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві та Санкт-Петербурзі й 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла рештки отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили наявність решток отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.