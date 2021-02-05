В РФ сотрудники гипермаркета выстроились в надпись "Путин – наш президент" (видео)

Это уже вторая акция сотрудников гипермаркета за последний месяц. Выходили ли сотрудники по своей воле или их заставило руководство – неизвестно.

В российском Екатеринбурге сотрудники гипермаркета "Сима-ленд" организовали второй за последнее время массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. Соответствующие видео опубликовало издание Znak.com.

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Как видно, во флешмобе принимают участие до нескольких тысяч сотрудников предприятия. С российскими флагами в руках они прошли колонной вдоль главного корпуса гипермаркета, после чего выстроились на парковке в надпись "Путин – наш президент". В определенный момент участники мероприятия выкрикивают "Путин – наш президент!" и "Владимир Владимирович, мы с вами!".

Компания "Сима-ленд" занимается продажей товаров для дома, работы и отдыха.

Следует отметить, что в конце января сотрудники компании уже провели одну подобную акцию. Тогда они в одинаковой форме под песню Наргиз "Нас бьют, мы летаем" станцевали на фоне флага Российской Федерации.

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Напомним, ранее по России прошла волна акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.