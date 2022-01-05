Племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение на Новый год (видео)

Инцидент произошел, когда четырехлетняя девочка была в квартире, в которую выстрелили несколько раз. Пуля повредила легкое, печень и сломала несколько ребер ребенка, а медики уже сделали операцию.

4-летняя племянница Джорджа Флойда Арианна Делейн была ранена на Новый год ночью 1 января, когда она спала в своей постели в Хьюстоне, сообщает NBC news.

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В заявлении местной полиции говорится, что несколько выстрелов были произведены в квартиру около трех часов ночи в субботу, когда внутри находились четверо взрослых и двое детей.

Арианна Делейн получила ранение в живот. Как сообщает местный телеканал ABC13 Houston, пуля повредила ребенку легкое, печень и пробила несколько ребер. Семья отвезла девочку в больницу, где ей сделали операцию, сейчас ее состояние стабильное. Полиция заявила, что на данный момент у них нет подозреваемого или мотива нападения на родственников Флойда.

В разговоре с журналистами Деррик Делейн, отец Арианны, описал ужасающий инцидент.

"Моя дочь подпрыгнула и сказала: "Папочка, в меня попали". И я был шокирован до тех пор, пока не увидел кровь и не осознал, что моя четырехлетняя дочь действительно ранена. Она не знала, что происходит. Она спала", — рассказал он.

Сейчас девочка быстро выздоравливает, она уже дышит самостоятельно, отметил Деррик. По словам семью пострадавшей, полицейские прибыли к их дому лишь через четыре часа после происшествия.

Начальник полиции Хьюстона Трой Финнер заявил, что обеспокоен задержкой реагирования полиции на этот инцидент, и уже начали внутреннее расследование.

Напомним, в мае 2020 года в городе Миннеаполис в штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задержал Джорджа Флойда за воровство в магазине. Офицер удерживал Флойда почти 10 минут, надавливая ногой на шею, в результате этого задержанный умер. После смерти мужчины начались масштабные протесты и демонстрации во всем мире против расовой несправедливости и жестокости полиции. Шовин был признан виновным в убийстве в апреле прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что семья Флойда недовольна "мягким" приговором Шовину, они считают, что экс-полицейский, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения, заслуживает большего наказания.