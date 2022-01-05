Племінниця Джорджа Флойда отримала вогнепальне поранення на Новий рік (відео)

Інцидент стався, коли чотирирічна дівчинка була в помешканні, у яке вистрілили кілька разів. Куля пошкодила легеню, печінку та зламала кілька ребер дитини, а медики вже зробили операцію.

4-річну племінницю Джорджа Флойда Аріанну Делейн було поранено на Новий рік вночі 1 січня, коли вона спала у своєму ліжку в Г'юстоні, повідомляє NBC news.

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У заяві місцевої поліції йдеться, що кілька пострілів було зроблено у квартиру близько третьої години ночі в суботу, коли всередині перебувало четверо дорослих та двоє дітей.

Аріанна Делейн отримала поранення в живіт. Як повідомляє місцевий телеканал ABC13 Houston, куля пошкодила дитині легеню, печінку та пробила кілька ребер. Сім'я відвезла дівчинку в лікарню, де їй зробили операцію, наразі її стан стабільний. Поліція заявила, що наразі вони не знають підозрюваного чи мотиву нападу на родичів Флойда.

У розмові з журналістами Деррік Делейн, батько Аріанни, описав жахливий інцидент.

"Моя дочка підстрибнула і сказала: "Тату, в мене потрапили". І я був шокований до тих пір, поки не побачив кров і не усвідомив, що моя чотирирічна дочка справді поранена. Вона не знала, що відбувається. Вона спала", — розповів він.

Наразі дівчинка швидко одужує, вона вже дихає самостійно, зазначив Деррік. За словами сім'ї постраждалої, поліцейські прибули до їхнього будинку лише через чотири години після події.

Начальник поліції Г'юстона Трой Фіннер заявив, що стурбований затримкою реагування поліції на цей інцидент, і вони вже розпочали внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, у травні 2020 року в місті Міннеаполіс у штаті Міннесота поліцейський Дерек Шовін затримав Джорджа Флойда за крадіжку в магазині. Офіцер утримував Флойда майже 10 хвилин, натискаючи ногою на шию, внаслідок цього затриманий помер. Після смерті чоловіка почалися масштабні протести та демонстрації у всьому світі проти расової несправедливості та жорстокості поліції. Шовіна було визнано винним у вбивстві у квітні минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що родина Флойда незадоволена "м'яким" вироком Шовіну, вони вважають, що експоліцейський, засуджений до 22,5 років тюремного ув'язнення, заслуговує на більше покарання.